O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (5) na BR-232 no bairro do Curado, no sentido em direção à Avenida Abdias de Carvalho

Motorista morre ao colidir carro com caminhão na BR-232, no Curado, Zona Oeste do Recife (Ascom PRF)

Um homem morreu após um acidente envolvendo um carro e um caminhão no início da manhã desta segunda-feira (5), no km 5 da BR-232, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. A vítima não teve a identidade divulgada.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu sobre o viaduto que dá acesso à rodovia. De acordo com os relatos, o motorista seguia no sentido Avenida Abdias de Carvalho quando colidiu a traseira do carro com um caminhão.

Ainda conforme a PRF, suspeita-se que o condutor do carro não usava cinto de segurança e bateu a cabeça no para-brisa. Com o impacto, ele morreu no local, sem chance de socorro.

O motorista do caminhão permaneceu no local para prestar depoimento e realizou o teste do bafômetro, cujo resultado foi normal.

Equipes da Polícia Militar isolaram a área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil de Pernambuco.

