Adolescente suspeito de matar jovem de 17 anos a tiros é apreendido em Araripina

A apreensão do adolescente e do comparsa aconteceu nesta terça-feira (29), na cidade de Araripina, no Sertão de Pernambuco; arma, munições, drogas e celulares também foram apreendidos

200ª Delegacia de Araripina (Reprodução/Google Street View)

Um adolescente suspeito de envolvimento no assassinato de uma jovem de 17 anos foi apreendido nesta terça-feira (29), em Araripina, no Sertão de Pernambuco. Outro homem apontado como participante do crime também foi detido. A vítima, identificada foi morta a tiros na noite de segunda-feira (28), no distrito de Vila Serrania.

Segundo a Polícia Militar, ela estava na casa de uma amiga quando dois suspeitos armados invadiram o imóvel e atiraram. A adolescente morreu no local. Após o crime, os envolvidos fugiram.

A partir de informações levantadas pela PM, incluindo dados do Malhas da Lei, relatos de populares e de testemunhas, os policiais chegaram a uma residência onde o adolescente estaria escondido. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou fugir, mas foi apreendido.

“Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir, mas foi contido”, afirmou a PM.

No imóvel, foram encontrados 131 gramas de crack, 181 gramas de maconha, nove porções de ervas e uma balança de precisão.

Ainda de acordo com a PM, o adolescente informou que a arma usada no homicídio estaria escondida em outra residência. Os policiais foram até o endereço e encontraram um revólver calibre .38 escondido no telhado.

“As diligências prosseguiram para encontrar a arma que teria sido utilizada no homicídio. Ao ser questionado, o adolescente confessou que o armamento estaria escondido em outra residência”, relatou.

Também foram apreendidas 10 munições deflagradas, duas intactas e dois celulares.

Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

