Gol confirma que avião teria colidido com pássaro após decolagem do Recife

Voo com destino a Guarulhos pousou normalmente; vídeos nas redes sociais mostram fumaça e chamas em uma das turbinas, mas companhia afirma que não houve fogo, que o que é visto nas imagens foram faíscas provocadas pelo pássaro

Voo G3 1587 entre Recife e Guarulhos teve que retornar ao aeroporto da capital pernambucana (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A empresa Gol Linhas Aéreas confirmou que a aeronave do voo G3 1587, que decolou às 13h16 desta segunda-feira (5) do Aeroporto Internacional do Recife, na Zona Sul da capital pernambucana, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, colidiu com um pássaro. Após o incidente, a aeronave retornou ao aeroporto de origem.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram fumaça e o que aparentam ser chamas saindo de uma das turbinas da aeronave. A Gol, no entanto, informou que não houve fogo durante o episódio, que o que é visto nas imagens foram faíscas provocadas pelo pássaro.

Em nota, a companhia afirmou ainda, que o voo pousou sem intercorrências e que não houve fogo no episódio, apesar das imagens que circulam nas redes sociais.

"A Gol informa que a aeronave do voo G3 1587 desta segunda-feira (05/10), entre Recife (REC) e Aeroporto de Guarulhos (GRU) retornou ao aeroporto da capital pernambucana após a decolagem devido a um birdstrike (colisão com pássaro). O pouso ocorreu normalmente, sem intercorrências, e a aeronave seguiu para manutenção”.

A empresa também informou que os passageiros receberam as tratativas previstas na Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que estabelece as regras e condições gerais para o transporte aéreo de passageiros no Brasil.

"A Companhia reforça que todas as ações referentes a esse voo foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da Gol", informou a empresa.

Aena

Em nota, a Aena, concessionária que administra o Aeroporto do Recife, informou que o terminal opera normalmente.

"O voo GOL 1587, que decolou da capital pernambucana com destino a Guarulhos nesta tarde, solicitou retorno ao aeroporto de origem. Não foi declarada emergência. A aeronave pousou às 13h47 e os passageiros desembarcaram em solo", declarou a administradora.

Passageiros

Durante entrevista à TV Guararapes, passageiros que estavam na aeronave relataram ter ouvido um barulho alto. Alguns disseram, no entanto, que não chegaram a ver fumaça ou fogo.

Segundo os passageiros, a tripulação se manteve tranquila durante a situação e não houve informações detalhadas aos ocupantes sobre o que havia acontecido.

FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que foi notificada, nesta segunda-feira (5), sobre um evento envolvendo uma aeronave no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre (PE).

De acordo com a FAB, após a coleta inicial e a análise técnica dos dados disponíveis, a ocorrência foi classificada como incidente aeronáutico e será tratada conforme o Anexo 19 à Convenção sobre Aviação Civil Internacional e a Norma do Sistema do Comando da Aeronáutica (NSCA 3-13), que dispõe sobre os protocolos de investigação de ocorrências aeronáuticas da aviação civil conduzidas pelo Estado brasileiro.

Ainda segundo a FAB, as informações relativas à ocorrência estão em fase de consolidação e serão disponibilizadas oportunamente.







