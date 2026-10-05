Turbina de avião pega fogo após decolagem no Aeroporto do Recife

Avião pousou sem incedintes; Segundo a Aena, o Aeroporto Internacional do Recife continua operando normalmente nesta segunda (5)

Turbina de avião pegou fogo após decolagem no Aeroporto do Recife (Foto: Reprodução/ Whatsapp)

A turbina de um avião que saiu do Aeroporto Internacional do Recife com destino a Guarulhos, São Paulo, pegou fogo após a decolagem no início da tarde desta segunda-feira (4). Imagens que circulam nas redes sociais mostram a aeronave no céu. Nos vídeos, é possível ver fumaça saindo da turbina.

Após o registro, o avião da empresa GOL retornou ao Aeroporto Internacional do Recife, onde pousou sem incidentes.

Em nota, a Aena, concessionária que administra o Aeroporto do Recife, informou que o local opera normalmente. "O voo GOL 1587, que decolou da capital pernambucana com destino a Guarulhos nesta tarde, solicitou retorno ao aeroporto de origem. Não foi declarada emergência. A aeronave pousou às 13h47 e os passageiros desembarcaram em solo", declarou a administradora.

Em entrevista à TV Guararapes, uma passageira que esperava outro voo no local disse que a turbina teria sido atingida por uma ave. Ela ainda contou que foi informada do atraso do seu voo por conta do ocorrido.

Passageiros que estavam dentro do próprio avião também cederam entrevistas à emissora após o pouso. Todos disseram ter ouvido um barulho alto, mas alguns não viram fumaça ou fogo. Eles afirmaram que a equipe de tripulação se manteve tranquila e não houve avisos com confirmações sobre o que realmente ocorreu.

Até a última atualização desta matéria, não havia registro de feridos ou mortos entre os passageiros e tripulantes.