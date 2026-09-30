Voo desviado de Israel após briga entre pilotos; governo diz que houve atentado

Ministro da Segurança de Israel afirmou que incidente foi causado por um terrorista que planejava derrubar o avião

Confusão começou na cabine e seguiu na parte dianteira do avião (Reprodução/Redes Sociais)

Um avião comercial que viajava dos Emirados Árabes Unidos para Israel fez um pouso de emergência na Arábia Saudita, gerando preocupações momentâneas sobre um possível sequestro e levando Tel-Aviv a mobilizar caças nesta quarta-feira (30). Segundo o ministro da Segurança de Israel, Itamar Ben-Gvir, o incidente foi ocasionado por um "terrorista que planejava derrubar um avião e assassinar os 180 israelenses a bordo”.

Uma autoridade regional informada sobre o incidente, que falou sob condição de anonimato, disse que uma briga eclodiu na cabine de comando e aparentemente envolveu os pilotos, que ficaram feridos. Não ficou claro de imediato o que motivou a briga.

Passageiros a bordo relataram por telefone que ouviram gritos de outros viajantes na parte dianteira da aeronave durante a confusão, afirmando que o avião perdeu altitude bruscamente antes de pousar na Arábia Saudita.

”A concepção ingênua de que nossos inimigos valorizam a vida e de que é preciso ter pena deles recebeu esta manhã um lembrete adicional na forma de um terrorista que planejava derrubar um avião e assassinar os 180 israelenses a bordo. O terrorismo é um demônio com o qual não se pode chegar a nenhum acordo, exceto sua derrota e erradicação da face da Terra”, disse ministro da Segurança.

O Boeing 737 Max 8 havia partido de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com destino à capital de Israel. O sinal de emergência foi emitido cerca de 2 horas e meia após a decolagem. O avião pousou no aeroporto de Tabuk, na Arábia Saudita.

De acordo com a mídia estatal israelense, as investigações do caso estão sendo feitas pela Mossad (inteligência israelense), Ministério dos Transportes e Forças de Defesa de Israel.