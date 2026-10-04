Policiais do 19º BPM salvam criança engasgada no Ibura, zona Sul do Recife

Militares foram acionados por populares e realizaram manobra de desengasgo na vítima

Militares foram acionados por populares e realizaram a manobra de desengasgo na criança (Reprodução)

Policiais militares do 19º BPM salvaram uma criança que estava engasgada e havia sofrido uma convulsão durante um patrulhamento no Ibura, na Zona Sul do Recife. A equipe foi acionada por populares que pediam socorro e realizou os primeiros atendimentos no local. Os policiais fizeram a manobra de desengasgo e conseguiram restabelecer a respiração da criança.

Após o atendimento inicial, a vítima foi levada pelos militares à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Lagoa Encantada, também Ibura, onde recebeu atendimento médico e permaneceu bem.

