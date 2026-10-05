Mesmo com proibição, reservatórios da Abdias de Carvalho são usados para banho e pesca

A reportagem do Diario flagrou, nesta segunda (05), dois pescadores com tarrafas em um dos reservatórios de água da Abdias de Carvalho, na Zona Oeste do Recife, além de confirmar que banhos ocorrem com frequência no local

Placas alertam que a água é imprópria para banhos e que há risco de ataques de animais (Maurício Ferry/ DP Foto)

Mesmo cercados com arames farpados e com placas que alertam para os perigos de entrar na água acumulada, os reservatórios construídos para tentar amenizar os alagamentos na região da Avenida Abdias de Carvalho, na Zona Oeste do Recife, tornaram-se lugar de banho e pesca para pessoas que moram na região.

Nesta segunda-feira (05), o Diario flagrou dois pescadores com tarrafas em um dos reservatórios, que se evadiram do local após verem a reportagem. Além disso, pessoas que trabalham na localidade e funcionários da Prefeitura do Recife que atuam em obras de outros dois reservatórios próximos confirmam ser uma situação recorrente.

Outras atividades comuns no local são o banho e o mergulho nos reservatórios. “O banho aqui é proibido, mas a gente toma", confessa o mecânico Cícero dos Santos, de 60 anos, que diz não ter medo dos perigos alertados nas placas. “Até à noite é algo comum porque, quando bate aquele calorzinho, a gente mergulha. Ainda dá para pescar, pois tem muito peixe. O jacaré que tem aqui é pequenininho. A água é limpa, pois ela é da chuva. A água só é poluída no reservatório maior. Quando a água de lá vier para esse pequeno, eu irei parar de tomar banho", detalha.

Segundo outros mecânicos que trabalham na localidade, muitos estudantes que largam da escola no período da tarde vão aos reservatórios para tentar se refrescar do calor, prática perigosa, por conta do risco de acidentes e afogamentos.

"Piscinão de Ramos"

“Mesmo com a placa, todo dia tem uma molecada tomando banho aqui. Nesse período de férias, por exemplo, tinha um grupinho de 20 que vinha com frequência para cá. Quando eles viam alguém da prefeitura, eles já saíam correndo. O pessoal daqui até já reclamou com eles, mas sabe como é criança, né? Eles não têm noção da periculosidade em que estão se envolvendo, podendo até se afogar, pegar alguma doença, entre outros perigos”, explicou o mecânico Matheus Lima, de 24 anos, que trabalha na área há quase dois anos.

Além disso, Lima afirma que pessoas chegam a montar uma espécie de “churrasqueira” dentro da área cercada por arame farpado para assar os peixes pescados nos reservatórios. “No fim de semana, tem uma galera que dá uma pescada aqui, leva uma rede e sai pegando as tilápias. Depois faz um foguinho na beira do reservatório. Apelidamos de ‘Piscinão de Ramos’. Toma uma cervejinha, mergulha na água e vai embora”, ressaltou.

Nas placas encontradas pela reportagem do Diario, distribuídas no entorno dos reservatórios, a gestão municipal alerta sobre os riscos de ataque de animais e informa que a água é imprópria para banho.

Em outros locais, as placas orientam que, caso encontre algum jacaré, a população deve acionar a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) ou o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) para fazer a captura correta do animal.

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife informou que o trabalho de conscientização das pessoas que insistem em se banhar no reservatório tem sido feito por equipes do ProMorar (Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental).

Furtos dos arames farpados

Além da prática de banhos e de pescaria, as pessoas que convivem diariamente na localidade afirmam que os arames farpados utilizados para cercar os reservatórios estão sendo furtados, algo que facilita ainda mais a entrada nas áreas proibidas.

“Tem algumas pessoas à noite que saem furtando esses arames farpados, tanto que já percebemos que em alguns lugares da cerca não tem mais arame. Até os fios das carcaças dos carros são furtados por aqui. É roubo direto”, explicou Cícero dos Santos.

Andamento das obras

Conforme divulgado pela Prefeitura do Recife, as escavações de dois dos quatro reservatórios de água previstos para serem construídos nas alças da Avenida Abdias de Carvalho com a BR-232 e BR-101 já foram concluídas.

No momento, segundo a gestão municipal, a obra está no início da construção do vertedor, estrutura hidráulica projetada para controlar o escoamento do excesso de água, e com a preparação das margens para o plantio das árvores.

A construção dos quatro reservatórios faz parte de um grande conjunto de obras de macrodrenagem em andamento na Zona Oeste da capital pernambucana. As intervenções, que integram o programa ProMorar e contam com um aporte de quase R$ 60 milhões, incluem também a requalificação dos canais da Chesf e do Vietnã e a requalificação da microdrenagem da Avenida Abdias de Carvalho.

O objetivo das obras é mitigar os alagamentos recorrentes na região da Abdias de Carvalho, da Praça da Chesf, da Comunidade do Vietnã, dos Torrões e áreas adjacentes, beneficiando, segundo a gestão municipal, 100 mil pessoas.

Em setembro, foi aberta ainda uma licitação para a construção de reservatórios também na Zona Sul do Recife, na região da Imbiribeira, nos arredores da Bacia do Rio Tejipió. A nova estrutura terá capacidade mais de três vezes maior do que a soma dos demais em construção e já entregues.