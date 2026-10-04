Eleitores fazem as apostas para a apuração durante votação no Recife

Eleitores ouvido pelo Diario afirmam que as eleições devem ser decididas no segundo turno. Locais de votação pelo Recife apresentaram diferentes cenários

Material de campanha nas proximidades dos locais de votação da Zona Norte (Paulo Matheus/ Esp Dp)

A poucas horas do início da apuração, os eleitores que passaram pelo Colégio Santa Maria, em Boa Viagem, já faziam suas apostas sobre o resultado das eleições deste domingo (4). Entre os entrevistados, a expectativa era de que as disputas pelo Governo de Pernambuco e pela Presidência da República seguissem para o segundo turno.

Morador de Boa Viagem, Daniel Moura, de 43 anos, levou menos de dez minutos para votar e disse acreditar que nenhuma das duas disputas seria definida neste domingo. “Eu acho que não vai se resolver hoje para nenhum dos dois. Nem para o governo e nem para o cargo máximo da República”, afirmou.

Daniel já havia trabalhado como mesário e presidente de seção no próprio Colégio Santa Maria em eleições anteriores. Segundo ele, a votação deste domingo foi tranquila.

“Eu não passei nem de 10 minutos. Super-rápido, tranquilo demais. Foi bom que a fila foi para conversar mesmo com o pessoal”, contou.

A expectativa também acompanhava Fernanda Batista, de 48 anos, moradora de Boa Viagem. Ela, no entanto, enfrentou uma fila mais demorada no Santa Maria e afirmou que aquele era um dos locais com maior espera.

Questionada sobre o que esperava para a apuração, Fernanda resumiu o desejo em uma mudança no país. “Espero por um Brasil melhor. Esse é o meu desejo de mudança”, disse.

Apesar da fila, Fernanda afirmou que não encontrou situações de boca de urna no trajeto até o colégio e também não recebeu panfletos durante o caminho.

Ronda do Diario encontra cenários diferentes

A equipe de reportagem do Diario de Pernambuco percorreu locais de votação nas zonas Norte e Sul do Recife ao longo deste domingo (4). O cenário mudou de acordo com o ponto visitado.

Durante a manhã, a maior presença de material de campanha foi observada nas proximidades dos locais de votação da Zona Norte. Em Casa Forte, havia panfletos espalhados pela Rua Padre José Edwaldo Gomes, em frente aos colégios ASM e Murakami.

Em Casa Amarela, a situação também foi registrada pela reportagem. Na Rua da Harmonia, as calçadas apresentavam diversos santinhos jogados no chão.

A concentração de lixo eleitoral se repetia principalmente no entorno das escolas. A movimentação era intensa nas proximidades da Escola Matias de Albuquerque e da Escola Estadual Padre Machado.

No início da tarde, porém, o movimento já era mais tranquilo em alguns pontos. Em frente ao Colégio Damas, ainda havia material de campanha espalhado. No Colégio Marista São Luís e no Presbiteriano Mackenzie Agnes, a presença de panfletos era menor.

