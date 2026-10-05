Netanyahu diz esperar vitória de Flávio Bolsonaro na eleição brasileira

Flávio Bolsonaro, que recebeu 47,03% dos votos válidos no primeiro turno, disputará a Presidência com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (ALEX KOLOMOISKY / POOL / AFP)

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira, 5, que espera a vitória de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial brasileira. O senador, que recebeu 47,03% dos votos válidos no primeiro turno, disputará a Presidência com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 45,16%. A votação decisiva será realizada em 25 de outubro.

"Espero restabelecer a extraordinária amizade entre Israel e Brasil. Desejo a você uma grande vitória, meu amigo", escreveu Netanyahu em uma publicação no X.

A manifestação ocorre em meio à aproximação de Flávio Bolsonaro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O senador é alinhado ao líder americano e defende uma política externa mais próxima de Washington. Uma eventual vitória de Flávio também poderia alterar a posição do Brasil em relação a Israel.

Flávio Bolsonaro falou à imprensa e a um pequeno grupo de apoiadores em frente à sua casa, em Brasília, após o resultado do primeiro turno. Entre os presentes, havia pessoas vestindo camisas da seleção brasileira e uma mulher enrolada na bandeira de Israel.

"É o Brasil querendo mudança, essa é a leitura do que aconteceu hoje", afirmou Flávio. "É o fim da era do Partido dos Trabalhadores", acrescentou, em referência ao partido de Lula.

Lula, que busca a reeleição para um quarto mandato não consecutivo, classificou o resultado como "inesperado" e disse que esperava vencer já no primeiro turno. Apesar de reconhecer a dificuldade da disputa, afirmou que iniciaria uma nova campanha.