Veja os deputados federais que não foram reeleitos em Pernambuco

Ao todo, 13 nomes foram reeleitos para os seus cargos federais. Mas outros candidatos não conseguiram a reeleição para continuar integrando a bancada pernambucana

Os deputados Coronel Meira (PL), Fernando Rodolfo (PRD), Pastor Eurico (PSDB) e Renildo Calheiros (PCdoB) (PL/Divulgação - Rafael Vieira/DP Foto - Câmara dos Deputados - PCdoB/Divulgação)

No primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo (4), Pernambuco elegeu 25 deputados federais para representar o estado na Câmara dos Deputados.

Entre os nomes, 13 deles foram reeleitos para seus cargos. Mas outros candidatos não conseguiram a reeleição para continuar integrando a bancada pernambucana.

Ao todo, foram cinco não reeleitos para deputados federais:

Coronel Meira (PL)

Fernando Rodolfo (PRD)

Lucas Ramos (PSB)

Pastor Eurico (PSDB)

Renildo Calheiros (PCdoB)

Também houveram três deputados que tentaram uma das duas vagas de Pernambuco para o Senado, mas não foram eleitos:

Eduardo da Fonte (PP)

Mendonça Filho (PL)

Túlio Gadêlha (PSD)

A bancada federal também perde nomes como André Ferreira e Maria Arraes, mas que foram eleitos como deputados estaduais.

Com o resultado das Eleições 2026, Podemos, Novo e PSOL passam a ter deputados federais, enquanto PCdoB, PSDB e PRD deixam de ocupar cadeiras.

