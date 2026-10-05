Veja os deputados federais que não foram reeleitos em Pernambuco
Ao todo, 13 nomes foram reeleitos para os seus cargos federais. Mas outros candidatos não conseguiram a reeleição para continuar integrando a bancada pernambucana
Publicado: 05/10/2026 às 08:22
Os deputados Coronel Meira (PL), Fernando Rodolfo (PRD), Pastor Eurico (PSDB) e Renildo Calheiros (PCdoB) (PL/Divulgação - Rafael Vieira/DP Foto - Câmara dos Deputados - PCdoB/Divulgação)
No primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo (4), Pernambuco elegeu 25 deputados federais para representar o estado na Câmara dos Deputados.
Entre os nomes, 13 deles foram reeleitos para seus cargos. Mas outros candidatos não conseguiram a reeleição para continuar integrando a bancada pernambucana.
Ao todo, foram cinco não reeleitos para deputados federais:
Coronel Meira (PL)
Fernando Rodolfo (PRD)
Lucas Ramos (PSB)
Pastor Eurico (PSDB)
Renildo Calheiros (PCdoB)
Também houveram três deputados que tentaram uma das duas vagas de Pernambuco para o Senado, mas não foram eleitos:
Eduardo da Fonte (PP)
Mendonça Filho (PL)
Túlio Gadêlha (PSD)
A bancada federal também perde nomes como André Ferreira e Maria Arraes, mas que foram eleitos como deputados estaduais.
Com o resultado das Eleições 2026, Podemos, Novo e PSOL passam a ter deputados federais, enquanto PCdoB, PSDB e PRD deixam de ocupar cadeiras.