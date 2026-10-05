Ministério Público de Pernambuco verificou "tranquilidade" nas eleições e casos pontuais

MP Eleitoral registrou, no domingo (4), casos de boca de urna, transporte irregular de eleitores e distribuição de alimentos; vereador foi detido em Afogados da Ingazeira

Apreensão em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco (Reprodução/ MPE)

Casos de boca de urna, transporte irregular de eleitores e distribuição de alimentos marcaram o primeiro turno das Eleições Gerais 2026 em Pernambuco, neste domingo (4). As ocorrências foram identificadas durante a fiscalização do Ministério Público Eleitoral (MPE), que mobilizou mais de 160 promotores no Estado. Apesar disso, o MPE afirma que "o eleitor pernambucano votou com tranquilidade", segundo nota oficial.

Em Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú, um vereador foi detido em flagrante após uma equipe do MPE encontrar um grupo de pessoas com roupas padronizadas preparando kits com comida e bebidas. A Polícia Militar foi chamada e o vereador foi levado à Delegacia junto com os alimentos.

Segundo a Promotoria da 66ª Zona Eleitoral, o homem afirmou que os kits seriam entregues a militantes que estavam próximos aos dois principais colégios eleitorais do município. A distribuição de comida e bebida a eleitores é proibida pela legislação eleitoral. A exceção prevista é para refeições fornecidas pela própria Justiça Eleitoral a servidores e trabalhadores envolvidos na organização do pleito.

Boca de urna

Em Goiana, uma pessoa acabou detida por suspeita de boca de urna e foi encaminhada à Delegacia. Durante a fiscalização, o MPE também recolheu bandeiras consideradas propaganda irregular que estavam próximas a locais de votação. O material foi encaminhado à Justiça Eleitoral.

Em Vitória de Santo Antão, dez pessoas foram levadas à Delegacia depois de serem encontradas a aproximadamente 20 metros de uma seção eleitoral anunciando o número de um candidato. O grupo usava roupas padronizadas. A ocorrência resultou na elaboração de termos circunstanciados.

Transporte irregular

Em Bom Jardim, a fiscalização encontrou um homem transportando eleitores de forma irregular nas proximidades da Escola Estadual Justulino Ferreira Gomes. No veículo também havia material impresso de campanha. De acordo com o MPE, o homem admitiu a prática e foi conduzido à Delegacia.

Em Floresta, uma mulher foi identificada por um drone da Polícia Militar enquanto entregava material de campanha nas proximidades da Escola Técnica Estadual Deputado Afonso Ferraz. Após a abordagem, ela foi encaminhada à Delegacia, onde foi registrado um termo circunstanciado.

