Boca de urna é flagrada em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco

Dois homens, entre eles um vereador do município, foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos

Material apreendido pela polícia (Foto: Divulgação/PCPE)

Um caso de crime eleitoral, caracterizado como “boca de urna”, foi flagrado na manhã deste domingo (4), no município de Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco. A ocorrência foi registrada na delegacia da cidade.

Dois homens, entre eles um vereador do município, foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. A autoridade policial lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e as investigações terão continuidade em conjunto com a Justiça Eleitoral. Foram apreendidos sanduiches, água e refrigerante.