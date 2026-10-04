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ELEIÇÕES 2026

Boca de urna é flagrada em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco

Dois homens, entre eles um vereador do município, foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/10/2026 às 16:23

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Material apreendido pela polícia/Foto: Divulgação/PCPE

Material apreendido pela polícia (Foto: Divulgação/PCPE)

Um caso de crime eleitoral, caracterizado como “boca de urna”, foi flagrado na manhã deste domingo (4), no município de Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco. A ocorrência foi registrada na delegacia da cidade. 

Dois homens, entre eles um vereador do município, foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. A autoridade policial lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e as investigações terão continuidade em conjunto com a Justiça Eleitoral. Foram apreendidos sanduiches, água e refrigerante. 

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