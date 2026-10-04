Suspenso, meia Biel desfalca o Sport contra o São Bernardo

O Leão da Ilha terá que lidar com a baixa para o jogo desta terça-feira (6), pela Série B

Biel Fonseca, meio-campista do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Após vencer o Athletic-MG fora de casa, o Sport terá que lidar com ao menos um desfalque para o seu próximo compromisso na Série B do Campeonato Brasileiro. Suspenso, o meia Biel desfalca a equipe na partida contra o São Bernardo, nesta terça-feira (6), na Ilha do Retiro.

O meio-campista rubro-negro foi titular na vaga de segundo volante na última rodada e levou o terceiro cartão amarelo, cumprindo suspensão automática contra o clube paulista.

Em compensação, a comissão técnica leonina espera contar com o retorno do volante Fernando Sobral, que sofreu uma contratura lombar e não esteve disponível contra o Athletic-MG.

Se reunir as melhores condições físicas, Sobral deve voltar ao time titular e formar dupla de volantes com Willian Oliveira. O técnico Mariano Soso não deverá ter novos desfalques contra o São Bernardo.

Outra baixa na vitória em São João del-Rei foi a do meia uruguaio Diego Hernández. O jogador se recupera de uma lombalgia e é tratado como dúvida para o jogo de terça-feira.



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