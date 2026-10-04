Eleitor passa mal em fila para votar na Faculdade dos Guararapes, em Jaboatão

Eleitor foi socorrido por pessoas que passavam no corredor do local; ainda não há informações sobre o estado de saúde

Eleitor foi socorrido por pessoas que passavam no corredor do local; ainda não há informações sobre o estado de saúde do rapaz. (Reprodução de vídeo)

Um eleitor passou mal no fim da manhã deste domingo (4) enquanto esperava na fila para votar na Faculdade dos Guararapes (UniFG), no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o jovem sendo socorrido no corredor da instituição de ensino superior por pessoas que estavam no local.

Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde do eleitor. Esta matéria será atualizada assim que houver novas informações.