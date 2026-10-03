Crime aconteceu na tarde deste sábado (3), na Praça do Bom Sucesso, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife

Homem é morto a tiros e outro fica ferido em praça de Olinda, no Grande Recife (Reprodução/Instagram)

Um homem de 50 anos, identificado como Rivaldo Carlos Bezerra Ramos, morreu e outro ficou ferido após serem alvos de disparos de arma de fogo na tarde deste sábado (3), na Praça do Amparo/Bonsucesso, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo testemunhas no local, dois homens em uma motocicleta passaram pela praça e, ao retornarem, efetuaram os disparos contra as vítimas. A arma utilizada teria sido um pistólete ou revólver de calibre .380.

Rivaldo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O outro homem, de 37 anos, foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tabajara.

Equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) isolaram a área. O Instituto de Criminalística (IC) e o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionados para a perícia e o início das investigações.

O corpo da vítima fatal foi recolhido ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que os registros de homicídio consumado e tentativa de homicídio estão sob responsabilidade do DHPP.

"O crime vitimou dois homens, de 50 e 37 anos. A vítima de 50 anos morreu em via pública e, segundo dados preliminares, seria o alvo principal dos autores", declarou o órgão. As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento completo do caso.