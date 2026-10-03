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Homem é morto a tiros e outro fica ferido em praça de Olinda, no Grande Recife

Crime aconteceu na tarde deste sábado (3), na Praça do Bom Sucesso, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife

Cadu Silva

Publicado: 03/10/2026 às 21:51

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Homem é morto a tiros e outro fica ferido em praça de Olinda, no Grande Recife/Reprodução/Instagram

Homem é morto a tiros e outro fica ferido em praça de Olinda, no Grande Recife (Reprodução/Instagram)

Um homem de 50 anos, identificado como Rivaldo Carlos Bezerra Ramos, morreu e outro ficou ferido após serem alvos de disparos de arma de fogo na tarde deste sábado (3), na Praça do Amparo/Bonsucesso, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo testemunhas no local, dois homens em uma motocicleta passaram pela praça e, ao retornarem, efetuaram os disparos contra as vítimas. A arma utilizada teria sido um pistólete ou revólver de calibre .380.

Rivaldo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O outro homem, de 37 anos, foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tabajara.

Equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) isolaram a área. O Instituto de Criminalística (IC) e o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionados para a perícia e o início das investigações.

O corpo da vítima fatal foi recolhido ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

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Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que os registros de homicídio consumado e tentativa de homicídio estão sob responsabilidade do DHPP.

"O crime vitimou dois homens, de 50 e 37 anos. A vítima de 50 anos morreu em via pública e, segundo dados preliminares, seria o alvo principal dos autores", declarou o órgão. As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento completo do caso.

Crime , homicídio , Olinda
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