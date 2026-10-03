Santa Cruz empata com Maringá e conquista acesso à Série B de 2027
Com gol de Pedro Favela, torcida Tricolor fez festa histórica na Arena e verá Cobra Coral voltar à Segundona
Publicado: 03/10/2026 às 18:55
Santa Cruz conquista acesso à Série B (Rafael Vieira/DP Foto)
Para a história. O Santa Cruz empatou por 1 a 1 com o Maringá neste sábado (3) e conquistou a sonhada vaga na Série B de 2027.
Ao lado de sua torcida, que lotou a Arena de Pernambuco com 45.500 presentes, igualando o recorde de público do estádio, o Tricolor sofreu com um gol dos adversários no primeiro lance do jogo, mas Pedro Favela marcou de cabeça e garantiu a comemoração.
A partida também registrou a maior renda da história do Santa Cruz, com R$ 2.039.778,44.
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Com o resultado, o Tricolor, que chegou a ficar sem divisão em 2024, retorna à Segundona, que não disputava desde 2017, e dá um passo gigante no caminho de sua reconstrução.
Com a vaga antecipada, o time treinado por Cristian de Souza entra em campo novamente no próximo sábado (10), às 17h, contra o Botafogo-PB, em João Pessoa.
Já tendo o acesso garantido, a equipe pernambucana buscará agora a vaga na grande final da Série C.
Santa Cruz na Série B!
Com emoção e drama, assim como em toda a sua história, o Tricolor do Arruda subiu para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.
Comemora, tricolor! O Santa Cruz está entre os 40 melhores clubes do Brasil, o que não acontecia desde 2017. pic.twitter.com/W6NpJKRDzk— Esportes DP (@EsportesDP) October 3, 2026
O jogo
A partida começou com um balde de água fria na torcida Tricolor na Arena. Logo no primeiro lance, aos 17 segundos, os visitantes aproveitaram erro na saída de bola de Eurico e abriram o placar com Adeílson, que acertou um belo chute na entrada da área.
Seguindo o ritmo, os paranaenses se mantinham no ataque, mas viram Ronald ter boa chance de empatar. O atacante, porém, parou no goleiro Guilherme Neto.
Mesmo na frente do placar, o Maringá seguia sendo mais perigoso, aproveitando o nervosismo da defesa da Cobra Coral.
Ainda no primeiro tempo, Cristian de Souza promoveu a entrada de Edson Miranda no lugar de Eurico, que estava voltando de lesão e não teve boa atuação.
Os visitantes seguiram com grandes chances até o fim da primeira etapa, que terminou com vaias da torcida do Santa Cruz.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, o Tricolor voltou com Willian Jr. na vaga de Thiago Ennes, deixando Renato com o papel de atuar na lateral-direita.
E logo aos cinco minutos a Arena de Pernambuco explodiu em alegria. Everaldo acertou um belo cruzamento, e Pedro Favela desviou de cabeça para empatar a partida.
Embalado pela festa da torcida, o Santa Cruz passou a controlar mais o jogo, mas viu Ronald Camarão quase marcar aos 25 minutos.
O atacante teve grande chance após receber a bola livre de marcação na grande área, mas finalizou por cima do gol de Thiago Coelho.
A partida teve drama até os acréscimos, com o Maringá chegando a acertar a trave nos minutos finais.
Com o apito final, a Arena de Pernambuco se tornou o Arruda, com a torcida e os jogadores comemorando a conquista do grande objetivo da temporada, que pode fazer o Santa Cruz reencontrar o seu passado de glória.
Ficha do jogo
Santa Cruz 1
Thiago Coelho; Thiago Ennes (Willian Jr.), Eurico (Edson Miranda), William Alves, Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva (Fabinho) e Everaldo (Arilson); Renato, Eron (Matheus Cadorini) e Ronald (João Pedro). Técnico: Cristian de Souza.
Maringá 1
Guilherme Neto, Jhow (Gabriel Souza), Ronald, Lomar e Thiago Rosa; Bonifácio, Adeílson e Paulinho; Negueba, Ronald Camarão (Serginho) e Caíque Cálito (Júlio Rodrigues). Técnico: Ivan Campanari.
Competição: Campeonato Brasileiro da Série C
Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)
Gols: Pedro Favela (5'/2ºT); Adeílson (1'/1ºT) (Maringá)
Cartões amarelos: Everaldo, Matheus Vinícius e Edson Miranda (Santa Cruz); Lomar (Maringá)
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza e Henrique Perinelli Oliveira (ambos de São Paulo)
VAR: Wagner Reway (SC)