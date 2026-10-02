UFPE oficializa início de obras no antigo prédio da Sudene, futuro parque científico

Com investimento de R$ 9,6 milhões, o edifício será reinaugurado no segundo semestre de 2027 com estrutura de apoio a startups, pesquisadores e empreendedores

Prédio fica na BR-101 ao lado da Reitoria da UFPE (Paulo Paiva/ Acervo DP)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) assinou, nesta sexta-feira (2), a ordem de serviço que inicia as obras de implantação de um parque tecnológico e científico no Edifício Celso Furtado, antiga sede da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), na Zona Oeste do Recife. A instituição visa ampliar as condições de apoio a startups, empreendedores e pesquisadores de áreas como bionegócios e tecnologias quânticas, com investimento de R$ 9,6 milhões captado junto à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Está prevista a implantação de um laboratório maker no subsolo do prédio e dois centros temáticos de pesquisa aplicada: o Centro de Bionegócios da Caatinga e o Instituto Quanta (Instituto de Tecnologias Quânticas). Os recursos serão aplicados na requalificação dos três primeiros pavimentos da Torre Norte do edifício, que passarão a abrigar parte da estrutura do Parque Tecnológico e Científico (Parque.TeC).

O espaço maker contará com salas para instalação e desenvolvimento de startups, área de coworking, salas de reunião e ambientes destinados à gestão e à administração de uma incubadora. Com previsão de ser concluída no segundo semestre de 2027, a nova infraestrutura ampliará as condições para o desenvolvimento de empreendimentos inovadores e para a interação entre a Universidade, startups, pesquisadores, empresas e setores de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo.

Conhecido por ter abrigado a antiga sede da Sudene, o edifício Celso Furtado é considerado um dos símbolos da arquitetura modernista brasileira. A construção tem assinaturas dos arquitetos Pierre Reithler, Ricardo Couceiro, Maurício do Passo Castro e Paulo Roberto de Barros e Silva, com participação do artista plástico Francisco Brennand (autor de murais, pisos e revestimentos) e do paisagista Roberto Burle Marx.

"O Edifício Celso Furtado, antiga sede da Sudene, é um marco histórico modernista e um edifício construído para sediar o planejamento do desenvolvimento do Nordeste. Os futuros centros de tecnologias quânticas e de bionegócios vão cada um ocupar um andar do edifício e terão a vocação de fazer ciência aplicada e transferência de tecnologia. Hoje ressignificamos este edifício para pensar nosso desenvolvimento a partir da ciência e da inovação", disse o pró-reitor de Pesquisa e Inovação da UFPE, Pedro Carelli.

Para o pró-reitor, o Parque.TeC será o principal mecanismo de transferência de tecnologia na universidade. “Nossos estudantes e egressos criam empresas de base tecnológica com as pesquisas que desenvolveram durante suas teses e dissertações”, afirma.



Inaugurado em 1974, o prédio da Sudene foi cedido à UFPE em 2017 e os 13 andares serão progressivamente reocupados ao longo dos próximos anos.