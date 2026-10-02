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Foz do Amazonas

Diretora da Petrobras afirmou descoberta de petróleo no 1º poço, falta comprovar volume

Presidente da empresa defende perfuração de outros três poços para avaliação de possível comercialidade

Estadão Conteúdo

Publicado: 02/10/2026 às 17:49

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Diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos /Rafa Pereira/Agência Brasil

Diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos (Rafa Pereira/Agência Brasil)

A diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, reiterou nesta sexta-feira (2) que o resultado da nova descoberta no bloco FZA-M-59, na Foz do Amazonas, está ligado a uma longa mobilização interna da estatal para viabilizar o projeto, incluindo a obtenção de licença e a preparação das equipes, diante de um cenário operacional complexo.

"Em um primeiro poço, em uma área desafiadora como essa, é emocionante. Não é simples conseguir o resultado operacional muito positivo", explicou durante entrevista coletiva na sede da empresa, no Rio de Janeiro.

"Do ponto de vista geológico, demonstramos que havia geração de petróleo na área. O que está faltando é o volume. Eu sei que o sistema petrolífero está funcionando, e esse volume eu só vou conseguir com outras perfurações na área", explicou.

A Petrobras alcançou mais um intervalo portador de petróleo no poço Morpho, localizado em águas ultraprofundas na costa do Estado do Amapá, em lâmina d'água de 2.886 metros.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a perfuração de mais três poços de delimitação é importante para avaliar uma possível comercialidade.

Segundo ela, esses poços podem confirmar a extensão do reservatório, ampliando a área da descoberta, ou indicar limites do acúmulo caso algum deles resulte seco, o que ajuda a determinar se a descoberta tem escala suficiente para ser considerada comercial.

"Quando perfurar, eu posso ter duas respostas. Ter um poço que confirma uma descoberta e aí eu digo: opa, aqui eu tenho um reservatório. Então, o reservatório vai desde o primeiro até este outro. Ou eu posso ter um poço seco. Ou seja, esse reservatório não chega até aqui. E aí, o que eu vou descobrir? Eu vou descobrir se eu estou com o Maracanã ou se eu estou com o Maracanãzinho. Se eu tiver o Maracanã, eu posso declarar comercialidade", explicou.

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