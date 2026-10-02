Governo de Pernambuco realiza entrega de 300 fuzis e 17 viaturas para forças policiais

As novas viaturas entregues nesta sexta (02) foram destinadas para o BPTur, enquanto os fuzis foram distribuídos entre as polícias civil e militar; Secretaria da Mulher também recebeu um ônibus

17 novas viaturas foram adquiridas (Foto: Divulgação/SDS)

As corporações das polícias Civil e Militar de Pernambuco receberam, nesta sexta-feira (2), novos armamentos e viaturas que serão utilizados em operações no estado. Ao todo, foram entregues 300 fuzis de fabricação israelense e 17 veículos destinadas à área de segurança.

De acordo com o secretário de Defesa Social do Estado, Alessandro Carvalho, as novas viaturas serão utilizadas no Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e no Instituto de Identificação Tavares Buril, assim como o caminhão-baú que será destinado para que a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) realize os transportes de materias apreendidos.

Com relação aos armamentos, cerca de 240 serão destinados para a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), com o restante indo para agentes da PCPE.

“Hoje, estamos fazendo mais uma importante entrega para equipar as nossas forças de segurança. Nós já entregamos R$ 470 milhões desde o início de 2023 e hoje nós estamos fazendo a entrega de R$ 7 milhões, entre viaturas e armamento. Esses fuzis e essas máscaras antigases, por exemplo, vão para grupos de operações especiais e para batalhões que necessitam de um armamento de ponta, com um calibre forte para combater qualquer tentativa do crime organizado de se impor pela força”, destacou Alessandro Carvalho.

Ainda de acordo com o secretário, os novos equipamentos contam com tecnologia de ponta, algo que coloca os policiais em condição de superioridade de fogo em qualquer circunstância no confronto com bandidos.

“Esses novos equipamentos fazem com que os policiais, que colocam suas vidas em risco em prol da sociedade, saiam de casa mais bem equipados e com condições de ter superioridade de fogo em qualquer circunstância no confronto com bandidos. Agora, em Pernambuco, não temos mais aquela frase que dizia que os bandidos são mais bem armados do que a polícia”, ressaltou.

As 268 máscaras antigás do tipo facial panorâmica, com válvulas de inalação e exalação, acompanhadas de três filtros e bolsa para transporte, serão 91 para a PCPE e 177 para a PMPE.

Além dos equipamentos entregues nesta sexta (2), que são provenientes de recursos federais e estaduais, Alessandro de Carvalho afirmou que mais R$ 130 milhões em equipamentos já foram contratados e que devem ser distribuídos para todos os agentes.

“Esses novos equipamentos dão uma melhor condição para que os policiais possam desempenhar a atividade com mais eficiência e eficácia. A data de hoje para mim é um marco histórico, pois, quando eu era tenente, eu fiz a escolta do Batalhão de Rádio dos cerca de 300 fuzis doados pelo Exército. Então, fazer a entrega desses fuzis israelenses é algo muito gratificante”, afirmou o comandante-geral da PMPE, coronel Ivanildo Torres.

Ônibus para a Secretaria da Mulher

Outro órgão estadual que celebrou a entrega dos novos equipamentos foi a Secretaria da Mulher de Pernambuco, que recebeu um ônibus com recursos do Fundo Nacional de Segurança, que será utilizado nas ações desenvolvidas pela pasta.

“A chegada desse ônibus é muito importante, porque rodamos Pernambuco para fazermos muitas ações preventivas e educativas, levando qualificação para todas as regiões. Então, quando você tem um transporte específico para isso, você amplia o seu raio de chegar até as comunidades, chegar até as mulheres que precisam de informação”, ressaltou a secretária-executiva das Políticas para Mulheres do estado, Walkíria Alves.

Durante as entregas, a secretária destacou também as ações que estão acontecendo em diversas regiões do estado, que tem o objetivo de levar formação para os agentes de segurança que atendem mulheres que buscam a rede de proteção e que precisam de um atendimento que seja qualificado.