Recife entrega creche no Cordeiro com capacidade para até 262 crianças

Doutor Cyro de Andrade Lima é a 108ª creche municipal inaugurada pela Prefeitura do Recife desde 2021. O prefeito Victor Marques participou de solenidade e assinou decreto nesta sexta-feira (2)

Creche Municipal Doutor Cyro de Andrade Lima é a 108ª unidade inaugurada pela gestão desde 2021 (Foto: Nina Xará e Ivison Gambarra/Prefeitura do Recife)

A Creche Municipal Doutor Cyro de Andrade Lima foi inaugurada, nesta sexta-feira (2), pela Prefeitura do Recife, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Com investimento de R$ 5,8 milhões, a nova unidade possui capacidade para atender até 262 crianças, do berçário ao Grupo V, ampliando a oferta de vagas na rede municipal.

A creche foi a 108ª inaugurada pela prefeitura desde janeiro de 2021 e já está em funcionamento. Além da inauguração, o prefeito Victor Marques assinou o decreto que regulamenta a ampliação do Bônus de Desempenho Educacional (BDE) para os profissionais da Educação Infantil da rede municipal de ensino.

O espaço público possui 1.648,74 m² de área construída, distribuídos em dois pavimentos interligados por rampa e escada. A estrutura conta com 16 salas, sendo 12 regulares e quatro destinadas a atendimentos específicos, além de sala multiuso, sala de recursos multifuncionais, espaços administrativos, cozinha, lavanderia, refeitório, recreio coberto e parque infantil.

"O passo que damos hoje, além de representar a entrega de uma grande unidade, fala sobre a trajetória de vida de muitas famílias, e isso é o que realmente importa. Caminhamos, a cada passo para chegar ao tão sonhado dia em que nenhuma criança do Recife vai precisar bater à porta de uma creche e não encontrar uma vaga. Nós já ultrapassamos a marca de 20 mil vagas para as crianças do Recife e isso nos dá muito orgulho”, discursou o prefeito.

"Me emociona muito estar aqui para falar do meu pai. Quem o conhece sabe da trajetória de humanidade e de respeito ao ser humano que ele construiu. Ver, hoje, uma creche com o nome dele reúne muitos dos valores que ele carregava: o respeito às crianças, o respeito ao nascer e o cuidado em formar pessoas que tivessem um olhar mais sensível, respeitando as habilidades de cada um”, disse Ana Elisabeth de Andrade Lima, filha de Doutor Cyro, médico homenageado com o nome da creche.

Renata Campos participou da inauguração. Ela também é filha de Cyro de Andrade Lima (1910-2022), além de mãe do candidato ao governo e ex-prefeito João Campos, neto do homenageado. Em 2023, a Prefeitura inaugurou ainda uma UPAE (Unidade Pública de Atendimento Especializado) no bairro da Mustardinha com o nome do mesmo médico, que foi secretário de saúde no governo de Miguel Arraes (bisavô de João Campos).

Bônus de Desempenho Educacional

O Bônus de Desempenho Educacional é uma política de valorização dos profissionais da Rede Municipal de Ensino vinculada ao desempenho educacional. Com a mudança na legislação municipal, o reconhecimento passa a alcançar também os profissionais que atuam nas unidades de Educação Infantil, assim como os servidores lotados na Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire (EFER).

"Nos próximos dias, vamos regulamentar essa medida. É mais um passo de valorização dos profissionais, dentro de um grande contexto de expansão da nossa rede de vagas para as crianças do Recife. Ao todo, serão 3 mil profissionais beneficiados," calcula Victor Marques.