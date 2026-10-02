"Temos respeito pela qualidade da seleção indiana", prega Ancelotti antes do amistoso

A seleção brasileira de Carlo Ancelotti encerra a Super Data Fifa neste sábado (3), diante da Índia, após dois amistosos contra Austrália

Jogadores da seleção brasileira no treino (DIBYANGSHU SARKAR / AFP)

O técnico do Brasil, o italiano Carlo Ancelotti, afirmou nesta sexta-feira (2) que sua equipe respeita a Índia, antes do primeiro amistoso da história entre as duas seleções, sábado (3), no estádio Salt Lake, em Calcutá.

A seleção pentacampeã mundial vai escalar um time cheio de estrelas, com Vinícius Júnior à frente, contra um adversário que ocupa a 138ª posição no ranking mundial, mas que vem de um empate em 1 a 1 com o Panamá (44º).

"Temos respeito pela qualidade da seleção indiana", disse Ancelotti, de 67 anos, aos jornalistas na véspera da partida. "Eles conseguiram um bom empate contra o Panamá. Temos o máximo respeito pelos nossos adversários", insistiu.

A Índia nunca se classificou para uma Copa do Mundo e o esporte mais popular do país continua sendo o críquete, mas o futebol também tem seus adeptos, especialmente em Calcutá e na cidade de Kochi, no sul.

"O críquete faz parte da cultura deles; o futebol não é o esporte mais importante, mas isso não significa que eles não amem o futebol", enfatizou Ancelotti.

"Estamos felizes por estar aqui e por mostrar nossa qualidade a todos que tiverem a possibilidade de acompanhar a partida, e será uma noite fantástica", projetou o experiente treinador da Seleção.

O Brasil não contará com Raphinha, que foi cortado por uma lesão sofrida durante o segundo amistoso contra a Austrália, mas a equipe inclui grandes nomes, além de Vini Jr., como o capitão do Paris Saint-Germain, Marquinhos, e a dupla do Arsenal formada por Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães.

A Seleção Brasileira chega ao confronto após uma vitória e um empate contra a Austrália (4-2 e 1-1) em amistosos disputados em Brisbane e Towsville. A equipe busca a reconstrução após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, em julho.

"É verdade que não fomos capazes de competir o suficiente na Copa do Mundo", reconheceu Ancelotti. "Foi um período difícil para nós. É uma motivação para que uma nova geração de jogadores possa competir no mais alto nível nos próximos anos".

Marquinhos destacou, por sua vez, que jogar em um país que conta com muitos torcedores da Seleção é uma motivação extra. "A Índia, fora o Brasil, é um dos países onde existe maior apoio e uma das maiores bases de torcedores de toda a seleção", assegurou o capitão.