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Vida Urbana
Acidente

Carro sai da pista, capota e deixa motorista ferido na BR-408

Acidente aconteceu na tarde da última quinta-feira (1º), em Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 02/10/2026 às 11:31

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Veículo ficu totalmente destruído /Foto: Divulgação/PRF

Veículo ficu totalmente destruído (Foto: Divulgação/PRF)

Um carro perdeu o controle, saiu da pista e capotou na tarde da última quinta-feira (1º), por volta das 16h50, no km 46 da BR-408, em Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista ficou ferido e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carpina. Nas imagens divulgadas pela corporação, é possível ver que o veículo ficou completamente destruído após o acidente.

Ainda segundo a PRF, o condutor se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi autuado.

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