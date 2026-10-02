Carro sai da pista, capota e deixa motorista ferido na BR-408
Acidente aconteceu na tarde da última quinta-feira (1º), em Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco
Publicado: 02/10/2026 às 11:31
Veículo ficu totalmente destruído (Foto: Divulgação/PRF)
Um carro perdeu o controle, saiu da pista e capotou na tarde da última quinta-feira (1º), por volta das 16h50, no km 46 da BR-408, em Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista ficou ferido e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carpina. Nas imagens divulgadas pela corporação, é possível ver que o veículo ficou completamente destruído após o acidente.
Ainda segundo a PRF, o condutor se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi autuado.