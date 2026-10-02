Mega-Sena: Três apostas de Pernambuco acertam a quina e levam R$ 49 mil cada

No total, 47 apostas acertaram a quina (cinco dezenas) no sorteio, que aconteceu na noite desta quinta-feira (1º)

Mega-sena (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

Três apostas realizadas em Pernambuco acertaram cinco dos seis números sorteados no último concurso da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (1º). As dezenas sorteadas foram: 08 - 10 - 30 - 38 - 50 - 53.

Duas das apostas premiadas são do Recife e a outra é de Petrolina, no Sertão do estado. Cada uma delas vai receber o prêmio de R$ 49.503,22.

Próximo sorteio

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 82 milhões para o próximo sorteio. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 47 apostas acertaram a quina (cinco dezenas) e receberão R$ 49.503,22 cada. Outras 3.642 apostas acertaram a quadra (quatro dezenas) e levarão R$ 1.053,03 cada.

O próximo sorteio acontece no sábado (3), às 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site e aplicativo da Loterias Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00.