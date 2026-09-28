Homem de 26 anos caiu após a colisão e acabou sendo atropelado pelo coletivo na tarde deste domingo (27), na Avenida Sul, no bairro de São José, na área central do Recife; motorista foi levado à Central de Plantões após ser ameaçado por populares

Motociclista morre após colidir com ônibus na Avenida Sul, no Recife (Reprodução/Instagram)

Um motociclista de 26 anos morreu após colidir com um ônibus e ser atropelado pelo coletivo na tarde deste domingo (27), na Avenida Sul, no bairro de São José, na área central do Recife.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a vítima teria avançado o sinal vermelho quando ocorreu a colisão com o ônibus. Após a queda, o motociclista ficou embaixo do veículo e foi atropelado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas constatou a morte do homem ainda no local. A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização da perícia do Instituto de Criminalística (IC). O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Após o acidente, populares ameaçaram o motorista do ônibus. Segundo a PM, os policiais precisaram intervir para evitar que ele fosse agredido. O condutor foi acompanhado pelos militares até a Central de Plantões da Capital (Ceplanc), onde prestou esclarecimentos.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como acidente de trânsito com vítima fatal e instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e a dinâmica do acidente.

“De acordo com relatos, a vítima, um homem de 26 anos, foi a óbito após colidir com um ônibus, ao cruzar um sinal vermelho”, afirmou a PCPE em nota.

