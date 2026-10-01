Nathaly Portella torna-se a primeira mulher a pilotar helicóptero militar em Pernambuco

2º Tenente Nathaly Portella concluiu a formação do Grupamento Tático Aéreo (GTA) e inicia um novo ciclo na segurança, integrando missões de bombeiros, ocorrências policiais, ações de apoio e transporte à população

Tenente atua em missões de bombeiros, polícia, salvamentos e transporte (Foto: SDS/ Divulgação)

A segurança pública de Pernambuco terá, pela primeira vez, uma mulher a concluir o curso de piloto de helicóptero da aviação de segurança pública do Estado. Com mais de 40 horas de voo, a 2ª Tenente do Corpo de Bombeiros (CBMPE), Nathaly Portella, concluiu o curso do Grupamento Tático Aéreo (GTA), que reuniu etapas de conhecimento teórico, preparações técnicas, atividades práticas e missões específicas previstas no processo de formação.

Como piloto do GTA, Nathaly irá integrar missões de bombeiros, ocorrências policiais, salvamentos e ações de apoio e transporte à população. "Agora começa uma nova realidade. É um misto de sentimentos, uma expectativa gigantesca e uma ansiedade boa. Eu só penso em estudar, continuar me empenhando e servir da melhor forma", comenta a tenente.

Para Nathaly, o fato de ser a primeira pilota de helicóptero é uma forma de expandir os horizontes para que outras mulheres também venham a ocupar esse espaço. "Quando escuto a palavra pioneirismo, eu penso em abrir portas. Quero que outras acreditem que podem chegar onde elas quiserem, porque não é o nosso sexo ou gênero que define o nosso limite profissional. Somos capazes de tudo", afirma.

A conquista também foi vivenciada pela família como a realização de um sonho coletivo. Para Suely Lima, mãe da militar, a palavra que traduz o momento é orgulho: "Como mãe, é uma questão de muito orgulho. Ela está iniciando um novo ciclo na vida, algo que desejou muito, almejou, lutou e agora está concluindo com muita determinação, foco, responsabilidade e gratidão", afirma.

Para o comandante do Grupamento, Coronel PM Câmara Júnior, a conquista se soma à trajetória de duas décadas da unidade dedicada ao atendimento da população pernambucana: "É uma satisfação imensa formar a primeira mulher do Estado de Pernambuco como piloto de helicóptero. São 20 anos de GTA, 20 anos servindo à população pernambucana, e hoje conseguimos, depois de quase dois meses de muito trabalho, estudo e instruções práticas, formar a nossa tenente Nathaly, que passa a integrar o nosso grupamento de pilotos de helicóptero. Estamos em festa, é uma felicidade imensa para todos", destaca.

