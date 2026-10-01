Paulista implanta banheiro público inteligente e autolimpante

O equipamento foi instalado no bairro da Aurora, no Centro da cidade. O bairro do Janga será o próximo a receber o banheiro

O equipamento foi instalado no bairro da Aurora. O Janga também receberá um (Foto: Chico Peixoto/SEI)

Um banheiro inteligente e autolimpante foi implantado no bairro da Aurora, no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife. De acordo com a Prefeitura do Paulista, o equipamento é o primeiro de Pernambuco. Um segundo equipamento já chegou ao município e será instalado posteriormente no bairro do Janga.



O banheiro foi projetado para atender de forma autônoma e gratuita moradores, trabalhadores, comerciantes, turistas e demais pessoas que circulam diariamente pela região.



Os equipamentos utilizam sensores que automatizam diferentes funções, como abertura e fechamento das portas, acionamento da água e liberação de sabonete. Os sensores de presença também identificam quando a cabine é desocupada e acionam automaticamente o ciclo de higienização, deixando o espaço preparado para o próximo usuário.



A iniciativa prevê a instalação de quatro estruturas equipadas com tecnologia automatizada, recursos de acessibilidade, sistemas de segurança e mecanismos de proteção contra vandalismo.



Para o secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Thiago Andrade, a iniciativa reúne inovação, acessibilidade e melhoria dos serviços públicos.

“Instalar o primeiro banheiro inteligente e autolimpante de Pernambuco na cidade é um benefício triplo: trazemos dignidade com total acessibilidade para o cidadão, impulsionamos o comércio e o turismo ao oferecer infraestrutura de ponta, e consolidamos nossa posição como uma verdadeira cidade inteligente, que utiliza a tecnologia para cuidar das pessoas”, afirmou.



A tecnologia também é projetada para atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além de contar com recursos como sinalização do funcionamento da cabine, sistemas de emergência e orientações por áudio.



As cabines acessíveis contam com barras de apoio e comandos automatizados, enquanto as mensagens sonoras auxiliam os usuários durante a utilização. Os recursos facilitam o uso para idosos, crianças e pessoas com a mobilidade reduzida.



Outros estados possuem o equipamento



Com a implantação, Paulista passa a adotar uma tecnologia que já está presente em outros municípios brasileiros, como Maceió (AL), Balneário Camboriú, Florianópolis, São José e Fraiburgo (SC), além de Belo Horizonte (MG).