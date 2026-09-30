Adolescente é morta a tiros dentro de casa em Araripina, no Sertão de Pernambuco

O crime aconteceu na noite de segunda-feira (28), no distrito de Vila Serrania, em Araripina, no Sertão de Pernambuco; A jovem era natural de Padre Marcos, no Piauí

200ª Delegacia de Araripina (Reprodução/Google Street View)

Uma adolescente de 17 anos, identificada como Anna Lucy da Silva Sousa, foi assassinada a tiros na noite desta segunda-feira (28), no distrito de Vila Serrania, em Araripina, no Sertão de Pernambuco. A localidade fica na região de divisa entre Pernambuco e Piauí.

Conhecida como “Aninha”, a jovem era natural de Padre Marcos, no Piauí.

De acordo com informações repassadas à polícia, Anna estava dentro da casa de uma amiga quando um suspeito armado teria invadido o imóvel e efetuado diversos disparos de arma de fogo contra ela. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu e morreu ainda no local.

O suspeito fugiu após o crime e, até o momento, não foi localizado.

A área foi isolada por equipes da Polícia Militar de Pernambuco para a realização dos primeiros procedimentos de perícia pelo Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

As circunstâncias do homicídio, assim como a autoria e a motivação do crime, ainda não foram esclarecidas.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso, registrado como homicídio consumado, está sob a responsabilidade da 200ª Delegacia de Araripina.

“A vítima foi uma adolescente que foi atingida por disparos de arma de fogo dentro de um dos cômodos da residência de uma amiga. O fato ocorreu no bairro de Vila Serrania, no município de Araripina”, afirmou a corporação.

As investigações foram iniciadas e seguirão até o esclarecimento dos fatos.

