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Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Homero Lacerda, ex-presidente do Sport
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 01/10/2026 às 07:20
Homero Lacerda, ex-presidente do Sport Clube do Recife (Julio Jacobina/Arquivo DP)
O ex-presidente do Sport Club do Recife, Homero Lacerda, é o convidado do Podcast Futebol Diario desta quinta-feira (1º).
O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.
O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.
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