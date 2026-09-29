Pequenos cidadãos transformados em músicos de uma orquestra sinfônica

Orquestra Criança Cidadã (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Por João José Rocha Targino*

Os concertos comemorativos pelos 20 anos da Orquestra Criança Cidadã, realizados nos dias 24 e 25 de julho de 2026, marcaram mais do que duas décadas de uma história de formação musical e transformação social.

As apresentações também registraram o nascimento oficial da Orquestra Sinfônica Infantil Criança Cidadã.



A mudança representa mais um importante passo na trajetória da instituição. Formada por mais de 90 crianças dos núcleos do Coque e do Ipojuca, a nova orquestra passou a contar com músicos e instrumentos suficientes para alcançar uma formação sinfônica completa. Não é, portanto, apenas uma alteração de nome, mas a consolidação de um processo pedagógico desenvolvido ao longo de vinte anos.



Desde sua criação, a Orquestra Criança Cidadã tem utilizado a música como instrumento de educação e transformação. Gerações de crianças e jovens passaram por seus núcleos, aprenderam a tocar instrumentos e descobriram, por meio da prática musical, valores como disciplina, responsabilidade, cooperação e respeito.



A criação da Orquestra Sinfônica Infantil é consequência natural desse trabalho. Ao reunir os diferentes naipes – cordas, madeiras, metais e percussão – e a instrumentação necessária para a execução do grande repertório sinfônico, a instituição amplia as possibilidades de formação oferecidas aos seus alunos.



À frente da nova formação está o maestro venezuelano Ramón Pérez, formado no El Sistema, referência mundial em educação musical coletiva. Sua experiência como músico, educador e regente chega para fortalecer uma etapa importante da história da Orquestra Criança Cidadã.



Há também um significado especial no fato de essa conquista ocorrer justamente no ano em que celebramos duas décadas da instituição. Em 2006, quando começávamos nossa caminhada, o desafio era criar oportunidades para crianças e adolescentes por meio da música. Hoje, podemos contemplar uma estrutura que permite aos atuais alunos avançarem cada vez mais em sua formação artística.



A nova orquestra representa, assim, uma conquista para cada criança que ocupa seu lugar no palco. Representa também suas famílias, professores e todos aqueles que acreditaram que a educação musical poderia abrir novos caminhos.



Para Pernambuco, trata-se de uma oportunidade de fortalecer ainda mais a formação de jovens alunos e ampliar o acesso à música de concerto. Para a Orquestra Criança Cidadã, é o início de uma nova etapa.



Os primeiros vinte anos construíram os alicerces. Agora, mais de 90 crianças começam a escrever uma nova página dessa história, já como integrantes de uma Orquestra Sinfônica Infantil.



É uma conquista que demonstra que, quando educação, oportunidade e perseverança caminham juntas, os sonhos podem deixar de ser apenas sonhos e ganhar forma, som e futuro. E essas realizações passam a servir à sociedade da maneira mais admirável possível.

João José Rocha Targino é juiz de direito, idealizador e coordenador-geral da OCC*

