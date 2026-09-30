Diario/Paraná Pesquisas: João tem 49,1% e Raquel, 48,6% dos votos válidos para Governo de PE

Levantamento foi realizado entre os dias 27 e 29 de setembro, através de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. No total, 1352 eleitores foram consultados em 57 municípios

João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) (Sandy James/DP Foto)

Pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, encomendada pelo Diario de Pernambuco, mostra o candidato João Campos (PSB) com 49,1% das intenções de votos válidos no primeiro turno – numericamente à frente da governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), que tem 48,6% das intenções de voto. A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira (30).



Ainda no mesmo recorte estatístico, Ivan Moraes (PSOL) é citado por 1,1% dos eleitores; o estudo também computou intenções de votos para Professora Camila (UP), 0,4%; Renan Hallais (Missão), 0,4%; Victor Assis (PCO), 0,2%; e Guilherme Fonseca (PSTU), 0,1%.



O levantamento Diario de Pernambuco/Paraná Pesquisas está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número PE-01835/2026, e foi realizado entre os dias 27 e 29 de setembro, através de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais.



No total, 1352 eleitores foram consultados em 57 municípios. A amostra tem grau de confiança de 95,0%; a margem estimada de erro é de aproximadamente 2,7 pontos percentuais.



Primeiro turno



Na pesquisa espontânea de primeiro turno, quando não são mencionados os nomes dos candidatos, João Campos tem 36,7% das intenções de votos, ante 36,5% de Raquel Lyra. Os demais candidatos não chegam a pontuar 1%. O grupo dos que não sabem/não opinaram registra 20,6%; já os votos brancos/nulos/em ninguém somam 5,2%

Já no cenário estimulado, João Campos tem 45,3%, seguido de Raquel Lyra, com 44,8%. Os demais nomes aparecem com percentuais bem inferiores: Ivan Moraes soma 1,0%, enquanto Professora Camila e Renan têm 0,4% cada, Victor Assis registra 0,2% e Guilherme Fonseca, 0,1%.

O levantamento também aponta 4,4% de entrevistados que declararam voto em branco, nulo ou em nenhum dos nomes apresentados, enquanto 3,5% não souberam ou não quiseram opinar.



Segundo turno



A pesquisa também simulou o cenário de segundo turno entre os candidatos com mais intenção de voto. O estudo aponta João Campos com 46,9%, com Raquel Lyra logo em seguida, 46,0%. Entres os eleitores que disseram votar branco, nulo ou nenhum dos dois, 4,3%. Não sabem/não opinaram são 2,8%.

Considerando apenas os votos válidos, aparece com João Campos 50,5%, contra 49,5% de Raquel Lyra no segundo turno.

