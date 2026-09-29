Prefeitura do Recife inicia construção do primeiro Centro de Diagnóstico por Imagem, no antigo prédio do Banco Safra

A assinatura da ordem de serviço do primeiro Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) do Recife aconteceu nesta terça-feira (29), na Av. Dantas Barreto. Local terá salas de ultrassonografia, raio-x, ressonância magnética e mamografia

Segundo a gestão municipal, as obras de adequação do imóvel têm o prazo de conclusão até março do próximo ano, com expectativa de abertura do espaço no segundo semestre (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

A Prefeitura do Recife assinou, nesta terça-feira (29), a ordem de serviço para construção do primeiro Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) do município, que será no antigo prédio onde funcionava o Banco Safra, localizado na Av. Dantas Barreto, no bairro de Santo Antônio, no Centro da capital pernambucana.

O novo equipamento, que, segundo a Prefeitura do Recife, terá capacidade de realizar 275 mil exames de imagem por ano, contará com 12 salas de ultrassonografia, duas de raio-x, uma de ressonância magnética e uma de mamografia.

Entre os 15 exames que poderão ser feitos no local, estão: ressonância magnética, endoscopia, colonoscopia, teste ergométrico, ecocardiograma, eletrocardiograma, espirometria, Holter/Mapa, videolaringoscopia e nasofibroscopia.

“A gente fica muito feliz e celebra o início da construção deste grande equipamento, porque sabemos que esse tipo de iniciativa da Prefeitura vai dar impacto real no tratamento das pessoas. A nossa meta é que qualquer cidadão tenha acesso rápido a todo tipo de exame, porque isso é fundamental dentro de um tratamento. O cidadão que é atendido em uma Unidade Básica de Saúde ou em uma policlínica e precisar de exame, ele vai vir aqui e vai ser atendido”, enfatizou o prefeito do Recife, Victor Marques.

Além dos exames, os usuários receberão também o laudo médico, auxiliando e agilizando o tratamento em sua unidade de referência.

“Desde novembro de 2023, o Recife começou uma grande ampliação da atenção básica, com mais de 300 mil pessoas sendo atendidas pela rede do Recife, e isso implica em aumento de exames, de consultas e cirurgias", destacou a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

Segundo a secretária, o CDI vem para atender toda a necessidade que existe na demanda reprimida para realização de exames. "Esperamos que, junto com a abertura de novos serviços, como o CDI, nenhum paciente demore mais de 30 dias para fazer um exame ou consulta na rede municipal”, pontua.

Segundo a gestão municipal, as obras de adequação do imóvel têm o prazo de conclusão até março do próximo ano, com expectativa de abertura do espaço no segundo semestre, por conta de todo o processo de instalação dos equipamentos de realização dos exames.

Escolha do local

De acordo com o prefeito do Recife, a escolha pelo antigo prédio do Banco Safra, imóvel com 2,4 mil m² de área construída, em três pavimentos, se deu por conta das diversas opções de linhas de ônibus que passam pela Av. Dantas Barreto.

"A gente escolheu esse equipamento na Av. Dantas Barreto, porque aqui é o coração da cidade, principalmente por ser um importante corredor de transporte. Daqui saem várias linhas de ônibus que atendem a cidade inteira. Então, qualquer cidadão recifense, seja da Zona Sul ou da Zona Norte, que queira ser atendido, ele vai conseguir acessar de forma rápida e fácil esse equipamento”, explicou Victor Marques.

Conforme a gestão municipal, todo o processo de desapropriação do terreno, obra e construção, e compra de equipamentos e mobília tem um investimento de mais de R$ 36 milhões, provenientes do Tesouro Municipal e do Ministério da Saúde.

Exames por encaminhamento

O acesso aos exames do CDI se dará por meio de encaminhamento feito por unidades da Atenção Básica (Unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas Tradicionais), policlínicas e hospitais do município, via Central de Regulação.

Os usuários receberão o agendamento em seu celular, em mensagem enviada pelo ConectaZap (81-99117-1407), além de ligação da Central (0800-081-0040).