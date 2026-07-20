Olinda amplia programação do 'De Férias com as Tartarugas Marinhas' e abre novas vagas

Atividade de educação ambiental, voltada para crianças de 6 a 12 anos, será realizada entre terça (21) e quinta-feira (23), com inscrições gratuitas e observação de tartarugas marinhas em seu habitat natural

Tartaruga Marinha (Projeto Tamar/Divulgação)

A Prefeitura de Olinda ampliou a programação do "De Férias com as Tartarugas Marinhas". A atividade, realizada em parceria com o Comitê de Monitoramento e Conservação da Megafauna Marinha, que aconteceria apenas na terça-feira (21), também será realizada na quarta-feira (22) e na quinta-feira (23), permitindo que mais crianças participem da experiência de educação ambiental durante o período de férias escolares.

Com a ampliação da programação, foram abertas mais 30 vagas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site.

As atividades começam sempre às 8h, na Secretaria de Obras de Olinda, localizada na Avenida Manoel Borba, nº 270, no Varadouro.

As crianças que tentaram se inscrever para a edição de terça-feira (21), mas não conseguiram vaga, puderam entrar em uma lista de espera. Com a abertura das novas turmas, os responsáveis serão informados, por mensagem, sobre a disponibilidade de novas inscrições.

Voltado para crianças de 6 a 12 anos, o evento une aprendizado, lazer e conscientização sobre a preservação dos ecossistemas costeiros.

Durante a programação, os participantes conhecem curiosidades sobre as tartarugas marinhas, aprendem sobre a importância da conservação dessas espécies e participam de atividades educativas voltadas à biodiversidade do litoral pernambucano.

Um dos momentos mais aguardados é a observação das tartarugas marinhas em seu habitat natural, proporcionando uma experiência prática que aproxima as crianças da natureza e fortalece, desde cedo, o compromisso com a preservação ambiental.