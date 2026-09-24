Árvore é retirada da via e metrô deve voltar a circular a partir de meio-dia

Cerca de 90 mil passageiros foram afetados e 19 estações ficaram fechadas devido a ocorrência

Segundo a CBTU, operação retornará ao meio-dia (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Recife informa que a árvore foi retirada e a previsão para retorno da circulação dos trens na Linha Centro será ao meio-dia de hoje (24).

Contudo, o trecho entre as estações Werneck e Coqueiral ficará em operação em via singela (quando apenas uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos). Os técnicos continuarão trabalhando ao longo do dia para a normalização total do sistema.

A estação Centro do metrô está fechada desde o início da manhã desta quinta-feira (24) após uma árvore cair e atingir a rede metroviária. O incidente provocou a interrupção da operação.

Ao todo, 19 estações estão fechadas devido à ocorrência. Equipes trabalham para liberar a área e restabelecer a circulação dos trens.

Enquanto o serviço não é normalizado, os passageiros que dependem do metrô devem buscar alternativas de transporte.

Para atender os passageiros afetados pela interrupção do metrô, o Consórcio Grande Recife ativou três linhas emergenciais:

* 238: TI Jaboatão / TI Barro;

* 858: TI Joana Bezerra / TI Afogados / TI Barro;

* 2481: TI Camaragibe / TI TIP.

Também haverá reforço em duas linhas:

* 200: TI Jaboatão (Parador);

* 2450: TI Camaragibe (Centro).