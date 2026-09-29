José Arimatéa Francisco Prazeres, de 69 anos, e a esposa foram retirados de casa durante a madrugada desta segunda-feira (28) e localizados horas depois em uma área de plantação de cana-de-açúcar

Pai de ex-prefeito de Bom Jardim é sequestrado e encontrado em área rural no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (Reprodução/TV Globo)

José Arimatéa Francisco Prazeres, de 69 anos, pai do ex-prefeito de Bom Jardim, conhecido como Janjão (PSD), foi alvo de um sequestro junto com a esposa, Onilda, que teve apenas o primeiro nome divulgado, durante a madrugada desta segunda-feira (28).

O casal foi retirado de casa e encontrado horas depois em uma área rural da Usina Bom Jesus, no bairro de Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo familiares, os suspeitos invadiram a residência do casal em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, à procura de dinheiro e objetos de valor. Como não encontraram o que procuravam, levaram as vítimas para outro imóvel da família, em Bom Jardim. As duas casas foram reviradas durante a ação.

Segundo o filho do casal, Eduardo Prazeres, os suspeitos cobriram a cabeça das vítimas durante o crime para impedir que elas identificassem os autores. Depois, José Arimatéa e Onilda foram abandonados em uma área de plantação de cana-de-açúcar.

O casal foi localizado após a Guarda Municipal ser acionada, por volta das 9h20, pelo Setor de Inteligência da Secretaria de Defesa Social (SDS). As vítimas foram retiradas do local e encaminhadas para atendimento médico em uma unidade de saúde do Cabo de Santo Agostinho. José Arimatéa apresentava sinais de agressão.

Janjão, foi prefeito de Bom Jardim entre 2021 e 2026 e é filho José Arimatéa.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que realizou o resgate das vítimas, sem pagamento de qualquer valor, por meio do Grupo de Operações Especiais (GOE).

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar todas as circunstâncias do caso, bem como identificar e responsabilizar os autores do crime. As diligências seguem em andamento”, destacou a corporação.

