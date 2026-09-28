Pai de candidato a deputado é encontrado após sequestro no Agreste de Pernambuco

José Arimatéa Francisco Prazeres foi localizado na zona rural do Cabo de Santo Agostinho após ter sido levado de casa, em Limoeiro, durante a madrugada

Janjão (PSD), candidato a deputado estadual (Foto: Reprodução/Instagram)

José Arimatéa Francisco Prazeres, pai do ex-prefeito de Bom Jardim e candidato a deputado estadual Janjão (PSD), foi encontrado na manhã desta segunda-feira (28), horas depois de ser sequestrado em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco. Ele foi localizado na zona rural do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, com escoriações nos braços, mas em estado de saúde estável.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, José Arimatéa foi resgatado pelo Grupo de Operações Especiais (GOE) na área da Usina Bom Jesus. A corporação informou que não houve pagamento de resgate. Após ser encontrado, José Arimatéa foi levado para uma unidade de saúde do Cabo de Santo Agostinho. Ele apresentava escoriações nos braços, foi avaliado e medicado. De acordo com a família, o estado de saúde dele é considerado estável.

Depois do atendimento médico, a vítima foi encaminhada ao GOE, onde presta depoimento sobre o caso. Janjão acompanha o pai durante os procedimentos. A Polícia Civil informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do sequestro, identificar os envolvidos e responsabilizar os autores. As diligências continuam.

As circunstâncias da ação ainda serão esclarecidas pela investigação, incluindo a invasão à residência em Limoeiro e as condições em que ela foi localizada na área da usina.

Em nota, a família informou que José Arimatéa foi encontrado com vida e agradeceu a atuação das forças de segurança. Os familiares também pediram compreensão e respeito neste momento de reencontro e recuperação.