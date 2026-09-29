Terça-feira (29) tem previsão de chuva rápida em algumas regiões de Pernambuco

Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste podem registrar chuva rápida e fraca, principalmente durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

A previsão do tempo para esta terça-feira (29) indica chuva rápida em algumas regiões de Pernambuco, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). Na Região Metropolitana do Recife, o dia será parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida e fraca durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã. A temperatura deve variar entre 23°C e 30°C.

Na Mata Norte, a previsão também é de tempo parcialmente nublado, com chuva rápida e fraca na madrugada e no início da manhã. Os termômetros devem marcar entre 23°C e 31°C. Na Mata Sul, a situação será semelhante, com temperaturas entre 22°C e 29°C.



Já no Agreste, o céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida e fraca à tarde. A temperatura pode chegar aos 35°C, com mínima de 20°C.

Já no Sertão de Pernambuco, a previsão é de céu claro e sem chuva, com máxima de 36°C e mínima de 20°C. No Sertão do São Francisco, o tempo também permanece firme e sem previsão de chuva, com temperaturas entre 21°C e 36°C.



Em Fernando de Noronha, o céu fica parcialmente nublado, sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 26°C e 30°C.