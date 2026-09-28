Prefeitura do Recife abre 529 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes

Capacitações são oferecidas em sete escolas da rede municipal e incluem áreas como administração, beleza, construção civil e alimentação

Escola Dom Bosco, em Casa Amarela, oferece alguns dos cursos (Foto: Prefeitura do Recife)

Quem está em busca de qualificação profissional tem 529 novas oportunidades gratuitas oferecidas pela Prefeitura do Recife. As vagas estão distribuídas entre mais de 30 cursos em sete escolas profissionalizantes da rede municipal. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (28) e podem ser realizadas pela plataforma GO Recife.

Entre as opções disponíveis estão cursos de corte e costura, auxiliar administrativo, massoterapia, mestre de obras, eletricista predial, espanhol, informática básica, cabeleireiro, panificação, confeitaria, doces e salgados, estoquista, Libras básico, eletrônica básica e atendimento pré-hospitalar (socorristas).

As capacitações terão aulas nos períodos da manhã, tarde e noite, conforme o curso escolhido. A carga horária varia de 43 a 132 horas, e o início das atividades está previsto a partir de 1º de outubro.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas pela plataforma GO Recife. Pessoas que tiverem dificuldade para realizar o procedimento pela internet também podem procurar diretamente uma das escolas onde os cursos serão oferecidos.

Após a confirmação da inscrição, o candidato deve realizar a matrícula apresentando documento com foto, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. A idade mínima varia de acordo com a formação, com cursos disponíveis para pessoas a partir dos 14 anos.

Segundo a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão, a qualificação pode ajudar quem pretende aproveitar as oportunidades que surgem com o aumento da movimentação econômica no fim do ano. “O ciclo natalino sempre abre um leque de oportunidades, impulsionado pela circulação de recursos como o 13º salário e pelo aumento da movimentação no comércio, nas festas e nos serviços. Por isso, é importante estar preparado e atento às oportunidades”, afirmou.

Onde os cursos serão oferecidos

As 529 vagas estão distribuídas nas seguintes escolas profissionalizantes:

Escola Profissionalizante Bidu Krause, no Totó;

Escola Profissionalizante Dom Bosco, em Casa Amarela;

Escola Profissionalizante Professor Magalhães Bastos, na Várzea;

Escola Profissionalizante Vila dos Milagres, no Ibura;

Escola Profissionalizante de Areias, em Areias;

Escola Profissionalizante do Bongi, em San Martin;

Escola Profissionalizante São José e Tecelões, em Santo Amaro.

As inscrições estão disponíveis na plataforma GO Recife.

