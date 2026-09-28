Carro foi incendiado e moradores relataram intensa troca de tiros na Comunidade do Giriquiti, na madrugada desta segunda-feira (28); polícia investiga possível relação com disputa pelo tráfico

Dois homens são mortos a tiros durante madrugada de violência em Peixinhos, em Olinda (Reprodução/Instagram)

Dois homens foram mortos a tiros durante a madrugada desta segunda-feira (28), na Comunidade do Giriquiti, no bairro de Peixinhos, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. As vítimas foram identificadas como Ismael Vicente de Castro, de 28 anos, e Rafael Rosalvo da Silva, de 22.

Moradores relataram momentos de terror durante a ação criminosa. Segundo os relatos, homens armados entraram na comunidade efetuando disparos. Um carro modelo Jeep Renegade, que estava estacionado na região, foi incendiado.

Ismael foi encontrado morto na Rua Giriquiti, próximo ao veículo incendiado. Ele apresentava diversas marcas de tiros. Já Rafael foi localizado posteriormente na Rua do Campo, também atingido por disparos.

A violência chamou atenção pela brutalidade. Rafael foi encontrado sem uma das pernas. Também há relatos de que criminosos tentaram atear fogo em seu corpo. As roupas foram encontradas em chamas.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento das áreas onde os corpos foram encontrados. Equipes do Instituto de Criminalística fizeram a perícia nos locais. Depois dos procedimentos, os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

A autoria e a motivação dos homicídios são investigadas. Uma das hipóteses analisadas pela polícia é de que os assassinatos tenham relação com uma disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pelas investigações.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que ambos os casos de homicídio consumado estão sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“As vítimas, dois homens, de 22 e 28 anos, foram atingidas por disparos de arma de fogo em via pública”, afirmou a corporação.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias e a autoria dos crimes.