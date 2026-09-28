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Projeção de crescimento do PIB de 2026 passa de 1,88% para 1,86%

O crescimento esperado pelo mercado está em linha com o previsto pelo Banco Central, de 1,8%, segundo o Relatório de Política Monetária do terceiro trimestre

Estadão Conteúdo

Publicado: 28/09/2026 às 09:46

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As medianas para o crescimento do PIB de 2028 caiu de 1,87% para 1,83%/© WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 caiu de 1,87% para 1,83% (© WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL)

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 caiu de 1,88% para 1,86%. Um mês antes, era de 1,92%. Considerando apenas as 39 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa se manteve em 1,85%.

O crescimento esperado pelo mercado está em linha com o previsto pelo Banco Central, de 1,8%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre.

A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,43% para 1,41%. Levando em conta apenas as 39 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária também ficou estável, em 1,36%.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 caiu de 1,87% para 1,83%. Há um mês, era de 1,98%. Para 2029, permaneceu em 2,00% pela 80ª semana seguida.

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