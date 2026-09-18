Pernambuco registra um caso por hora de violência contra crianças e adolescentes, aponta SDS-PE

Dados da SDS-PE apontam que Pernambuco contabilizou 6.694 ocorrências de violência contra crianças e adolescentes nos primeiros oito meses deste ano, quantitativo representa um aumento de 12% em relação ao mesmo período de 2025

Apesar do quantitativo de casos, a SDS-PE não detalhou quais são os tipos de violência que foram sofridas pelos menores. (Foto: Reprodução / Google Street View)

A cada hora que passa, pelo menos uma criança ou adolescente sofre algum tipo de violência no estado, segundo dados da Secretaria da Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), que contabilizou, de janeiro a agosto deste ano, 6.694 ocorrências que tiveram como vítimas menores de idade.

Esse quantitativo representa um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 5.950 casos. A situação piora se levar em consideração os primeiros oito meses de 2024, quando foram registradas 5.812 ocorrências.

Ainda segundo o levantamento, realizado pela Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGace) da SDS-PE, os adolescentes representam a maior parte das vítimas. Para se ter uma ideia, dos 6.694 casos de 2026, 68% tiveram como vítimas pessoas com idades entre 12 e 17 anos.

A tendência de ter mais adolescentes como vítimas em crimes envolvendo menores de idade permanece quando observamos o recorte anual no estado. Conforme os dados, do total de casos do ano passado, 6.453 tiveram como vítimas os adolescentes, enquanto que 3.120 envolveram crianças.

A mesma lógica também foi vista em 2024, quando os adolescentes representaram cerca de 67% das vítimas de violência contra menores, enquanto pessoas com faixa etária de até 11 anos aparecem como lesadas em 32% das ocorrências.

Vale ressaltar que a SDS-PE não detalhou quais são os tipos de violência que foram sofridos pelos menores.

Projeção até o final do ano

Caso a média mensal deste ano permaneça, que atualmente é de 836 ocorrências, o ano de 2026 fechará com um quantitativo de 10.041 notificações de violência contra crianças e adolescentes.

Se de fato esse prognóstico for confirmado no final do ano, esse quantitativo de 10.041 representará um aumento de 4% em relação a todo ano passado, quando foram contabilizados 9.573 casos.

Se comparado a 2024, que registrou 9.225 ocorrências que vitimaram pessoas menores de idade, o aumento será de 8%.

O que diz a SDS-PE

Por meio de nota, a SDS-PE informou quea Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), realiza ações permanentes de combate aos crimes envolvendo menores de 18 anos.

O trabalho reúne medidas repressivas, preventivas e educativas, com foco na proteção das vítimas, na responsabilização dos autores e na prevenção de novas ocorrências.

Além da parte investigativa e de diligências, o DPCA promove palestras em escolas, capacitações para profissionais das áreas de segurança, saúde e educação, e ações de conscientização junto à população.

Como denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes

Todas as delegacias da PCPE podem receber registros de casos, além de outros canais de denúncia, como o Disque 100, Conselhos Tutelares e Ouvidoria da SDS.

O DPCA também recebe denúncias e informações pelos telefones (81) 3184-3579 e (81) 99488-7044.