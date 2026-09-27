Festival Cumbuca Cheia promove lazer, cuidado e cultura na Várzea neste domingo (27)

Festival Cumbuca Cheia terá programação gratuita até as 16h30 (Foto/Divulgação)

O festival Cumbuca Cheia chega ao Recife neste domingo (27), com uma programação gratuita de música, cultura, atividades físicas, lazer, cuidado e bem-estar. Também conta com espaços de participação e diálogo sobre o que trabalhadores e trabalhadoras querem ver de diferente em suas vidas nos próximos anos. O evento ocorre na Praça da Várzea, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, durante toda a manhã até as 16h30.

A iniciativa usa situações do cotidiano, humor e referências dos territórios para aproximar do debate eleitoral questões que afetam diretamente a vida dos trabalhadores. A campanha busca estimular candidaturas, especialmente ao Senado, a se posicionarem sobre temas relacionados a trabalho, clima e transição justa, sem apoiar ou recomendar candidaturas.

A programação inicia com o Coletivo Caravana sem Rota, que leva à praça um cortejo com malabares, palhaçaria, música, monociclo e outras habilidades circenses. Ao longo do dia, haverá yoga, dança de ritmos, arteterapia, dança popular para adultos e crianças e oficina de percussão.

A agenda cultural terá também o Maracatu Real da Várzea e, no encerramento, o Grupo de Percussão Cores Sonoras, com ritmos pernambucanos e uma grande ciranda com participação do público.

Na área de cuidado e bem-estar, serão oferecidos gratuitamente aferição de pressão arterial e glicose, massagem, escalda-pés e auriculoterapia. A programação também contará com serviços de barbearia e tranças.

As crianças terão programação própria com o “Varal dos Sonhos”, atividade de pintura e personalização de cumbucas. A partir da pergunta “Se você tivesse mais tempo com sua família, o que gostaria de fazer junto com ela?”, elas terão a oportunidade de responder por meio de desenhos e pinturas, que poderão compor um painel coletivo.

A relação entre cotidiano e escolha eleitoral também aparece nas experiências voluntárias de participação disponíveis ao longo do Festival. Na “Minha Cumbuca Cheia”, cada pessoa receberá duas bolas para indicar, em seis recipientes transparentes, os temas que considera mais urgentes para melhorar sua vida. As escolhas formarão um termômetro coletivo das prioridades do público.

Em “O que cabe em 8 anos?”, um painel em formato de linha do tempo, de 2026 a 2034, convida os participantes a registrar o que gostariam que tivesse mudado nas suas vidas, em seus trabalhos e no lugar onde vivem, período equivalente ao mandato dos senadores eleitos neste ano.

Já a “Cabine Povo Fala” será um espaço para quem quiser deixar uma mensagem diretamente às candidaturas ao Senado.

Ao longo do dia, o público também poderá levar a “Colinha para o Senado”, com informações e perguntas para ajudar cada pessoa a refletir sobre suas prioridades na hora de escolher seus dois votos.

O gerente de campanhas de Aurora Lab, Guilherme Borducchi, falou sobre a conexão que o festival busca ter com as pessoas.

"Em termos de impacto, o que a gente espera é que as pessoas que passem pelo festival Cumbuca Cheia e experimentem algumas das atividades que estamos propondo: o cuidado, o descanso, o bem-estar, a saúde e que elas se perguntem o que falta para que consigam ter mais acesso a uma vida com essa qualidade", inicia.

"Eu acho que o nosso objetivo está justamente em fazer essa conexão com uma vida com possibilidade de descanso, com segurança, com acesso a todos esses serviços que propomos em um dia de ação, que é o voto para o Senado este ano. Nós, como uma iniciativa apartidária, queremos que as pessoas conectem essa decisão de voto para o Senado com as suas realidades e pensem nos elementos mais importantes para que as suas combucas fiquem cheias na hora de escolher essas candidaturas", reforça.