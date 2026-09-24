Hospital Maria Lucinda lança campanha para famílias sobre prevenção contra suicídios

Uma cartilha e uma página especial na internet sobre saúde mental de adolescentes e jovens estão disponíveis a partir desta quinta, no contexto da campanha Setembro Amarelo

Hospital distribuiu flores e mensagens de apoio para os pacientes (Divulgação: ASCOM - HML)

Orientações a famílias sobre a prevenção contra suicídios fazem parte de uma nova cartilha lançada nesta quinta (24) pela Fundação Manoel da Silva Almeida (FMSA), responsável pela gestão do Hospital Maria Lucinda. O slogan "A Família como Espaço de Acolhimento e Escuta" visa estimular o diálogo entre parentes sobre a saúde mental de adolescentes e jovens, com orientação sobre possíveis sinais de alerta.

Além da cartilha, o material educativo estará disponível também em uma landing page (uma página especial hospedada no site oficial) sobre a campanha Setembro Amarelo. Pacientes, colaboradores e acompanhantes do ambulatório do Hospital Maria Lucinda também receberam flores amarelas, em sensibilização à causa.

De acordo com a psicóloga Lyvia Andrade, do Hospital Maria Lucinda, falar sobre saúde mental é um passo relevante para prevenir o dano à vida: "O suicídio afeta famílias, comunidades, a sociedade". Ela enumera fatores podem estar associados a esse comportamento no momento atual, como "os reflexos do isolamento da pandemia; a depressão e a ansiedade que surgem cada vez mais cedo; a exposição excessiva a ambientes digitais; o bullying nas redes sociais; a pressão social por padrão de vida e de beleza; além do fácil acesso a meios letais".

"Mas é possível prevenir. Falar sobre saúde mental, com sensibilidade e responsabilidade, é um passo relevante, que ajuda a quebrar tabus e previne o dano à vida", comenta Lyvia. O serviço estará disponível para o público a partir desta quinta (24) no Hospital Maria Lucinda, na Avenida Parnamirim, 95, Parnamirim, na Zona Norte do Recife.