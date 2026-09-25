Líquido amarelo surge no Rio Capibaribe ao lado da Ponte da Torre

Mancha começou a ser vista na tarde de quarta-feira (23) às margens do Rio Capibaribe no bairro das Graças, mas já estava diluída nesta sexta (25)

Imagem da mancha na quarta-feira (Foto: Instagram/ Torre Notícias/ Reprodução)

Um líquido amarelo foi flagrado às margens do Rio Capibaribe desde a manhã de quarta-feira (23), no bairro das Graças. A mancha amarelada foi percebida próxima à Ponte da Torre Engenheiro Cândido Pinto de Melo e permaneceu aparente até esta sexta-feira (25), quando ainda havia resquícios.

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) emitiu uma nota relatando que fez uma vistoria após ser informada pela imprensa sobre o ocorrido, mas não foram encontrados mais vestígios da coloração no rio:

"A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) enviou, na tarde desta quinta-feira (24), uma equipe da Unidade de Fiscalização de Atividades Poluidoras (UFAP) ao local indicado pela imprensa, onde foi informado que havia um líquido amarelo registrado no rio Capibaribe, ao lado da ponte da Torre. Durante a vistoria não foram encontrados vestígios da coloração citada. A CPRH esclarece ainda que não recebeu nenhuma denúncia pelos canais oficiais de denúncia, mas manterá os técnicos da UFAP de alerta, e disponibiliza o telefone (81) 3182-8923 e o e-mail [email protected] para denúncias de casos semelhantes."