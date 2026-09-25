Humberto Costa ressalta a importância da conclusão do Canal do Sertão Pernambucano: "Para matar a sede de quem mora junto ao rio"

Em ato no Centro do Recife com Lula, Marília Arraes e João Campos, candidato ao Senado pede obras hídricas e ferroviárias e prega o fim da escala 6x1.

Humberto Costa (PT) em ato no Centro do Recife, ao lado de Lula (PT), João Campos (PSB) e Marília Arraes (Solidariedade). (Weslly Gomes/DP Foto)

Durante ato no Centro do Recife, na manhã desta sexta-feira (25), o candidato ao Senado Humberto Costa (PT) destacou as ações do governo Lula e sua atuação no Legislativo.

“Nós temos um grande governo, que baixou o desemprego, o menor da história, controlou a inflação, garantiu o aumento do salário mínimo, o aumento da renda do trabalhador. E com toda certeza, no próximo governo, fará muito mais para melhorar a vida do povo brasileiro”, afirmou.

O candidato também defendeu o fim da escala 6x1, pauta que pretende avançar antes do fim do seu atual mandato, para “garantir que os trabalhadores possam ter uma vida minimamente digna”.











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Ao finalizar sua fala, Humberto Costa fez um pedido ao presidente Lula (PT), que estava ao seu lado, em relação à construção do Canal do Sertão Pernambucano e à conclusão da ferrovia Transnordestina. “Eu queria pedir ao senhor duas coisas que Pernambuco quer. Uma é a construção do Canal do Sertão, para matar a sede de quem mora junto do rio, no Vale do São Francisco e lá no Sertão do Araripe. E por último, a mais importante, que é a conclusão da Transnordestina, que possa vazar o estado inteiro, de ponta a ponta, para trazer progresso”, disse Humberto Costa.

No trio elétrico, também estiveram presentes o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB), a candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) e a senadora Teresa Leitão (PT).