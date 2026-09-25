Técnico do Floresta projeta novo duelo contra o Santa Cruz: ‘Jogo decisivo’

Ex-comandante da Cobra Coral, Leston Júnior comentou sobre a ansiedade para a partida do próximo sábado (26)

Leston Júnior, técnico do Floresta (Reprodução/Floresta)

Após a derrota por 1 a 0 na Arena de Pernambuco, Leston Júnior, técnico do Floresta, projetou o novo duelo contra o Santa Cruz.

As equipes voltam a se enfrentar neste sábado (26), às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Enquanto os pernambucanos já podem garantir o acesso, os cearenses precisam de um resultado positivo para seguir sonhando.

Em entrevista ao GE, o treinador, que já passou pela Cobra Coral, falou sobre a ansiedade para a partida.

“A ansiedade é natural em um jogo decisivo, a gente só não pode permitir que ela nos consuma de alguma forma”, disse.

Faltou tranquilidade contra o Santa Cruz

Leston Júnior também citou pontos positivos das últimas duas partidas do clube, mas afirmou que faltou tranquilidade contra o Santa Cruz.

“Os nossos jogos contra Botafogo e Santa Cruz foram jogos em que a gente produziu e criou possibilidades. Talvez contra o Santa Cruz faltou um pouquinho mais de tranquilidade [...] A gente procurou, ao longo da semana, gerar essa tranquilidade e confiança do grupo, para que a gente faça um grande jogo”, disse.



