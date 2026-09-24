Datafolha: No 2º turno, Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro tem 45%; eles seguem em empate técnico

Os dois permanecem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

O presidente e candidato à reeleição pelo PT Luís Inácio Lula da Silva e o senador e candidato à presidência pelo PL Flávio Bolsonaro (Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% das intenções de voto, ante 45% do senador Flávio Bolsonaro (PL), em eventual segundo turno da disputa pela Presidência da República, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24.

Os dois permanecem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

No levantamento anterior, divulgado em 17 de setembro, Lula tinha 46% e Flávio, 44%. Ambos oscilaram um ponto porcentual para cima, mantendo a distância de dois pontos entre eles.

Os entrevistados que pretendem votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos dois passaram de 8% para 7%. Os indecisos permaneceram em 1%.

O levantamento ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 22 e 23 de setembro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00304/2026.

