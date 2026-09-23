Lula confirma itinerário de caminhada com aliados no Recife nesta sexta; veja trajeto

Batizado de "Brasil Pronto pra Mais", o ato ocorre a nove dias do primeiro turno das eleições

Ato de campanha será realizado no Bairro do Recife (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma caminhada pelo Centro do Recife como principal compromisso de campanha em Pernambuco nesta sexta-feira (25). O itinerário foi confirmado nesta quarta-feira (23): a mobilização sairá do Cais de Santa Rita e seguirá até o Marco Zero, no Bairro do Recife.

A concentração está marcada para as 8h, nas proximidades da Ponte 12 de Setembro, antiga Ponte Giratória. A caminhada terá início às 10h e seguirá em direção ao Marco Zero.

Candidato à reeleição, Lula estará acompanhado pelo candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB), além dos candidatos ao Senado Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT). A senadora Teresa Leitão (PT), candidatos às eleições proporcionais e outras lideranças políticas também devem participar da mobilização.

Batizado de “Brasil Pronto pra Mais”, o ato ocorrerá a nove dias do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro, e coloca Lula diretamente na campanha da Frente Popular em Pernambuco nesta reta final.

A passagem pelo Recife integra uma sequência de agendas de Lula nos estados nos últimos dias de campanha. Antes de Pernambuco, o presidente tem compromissos no Rio de Janeiro e em Alagoas.

Apoio

A presença de Lula no Recife havia sido confirmada na terça-feira (22) por João Campos. O socialista afirmou ter conversado com o presidente e anunciou que os dois fariam juntos uma caminhada na capital pernambucana.

“Como eu sempre disse, o presidente Lula sempre afirmou que estaria aqui em Pernambuco, na nossa eleição”, afirmou João ao comentar a visita. O candidato também disse que o ato serviria para marcar a reta final das campanhas estadual e presidencial.

A agenda ocorre em um momento de acirramento da disputa pelo Governo de Pernambuco. Lula é o principal aliado nacional de João Campos, enquanto a governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição e adversária do socialista, mantém uma relação institucional com o presidente.

Ao comentar sobre a visita de Lula, Raquel afirmou que ainda não sabe se vai encontrar o presidente, mas aproveitou para agradecer o apoio constante do Governo Federal com as pautas levantadas por sua gestão à frente de Pernambuco.