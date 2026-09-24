Datafolha em Pernambuco: 65% aprovam o governo de Raquel Lyra e 31% desaprovam

Pesquisa Datafolha foi divulgada nesta quinta-feira (24). O levantamento, contratado pela Globo, mostra aprovação da gestão de Raquel Lyra (PSD) alcançando 65%

Raquel promete escrituras para moradores de Roda de Fogo durante ato no Recife (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A pesquisa Datafolha desta quinta-feira (24) mostra que 65% dos eleitores aprovam a gestão da governadora Raquel Lyra (PSD), enquanto 31% desaprovam. O levantamento traz ainda que, para 50% dos entrevistados, a administração dela é considerada positiva.

O último levantamento Datafolha foi divulgado em 11 de setembro. Comparando os resultados, os dados de aprovação/desaprovação se mantiveram, assim como o de eleitores que não souberam opinar ou não opinaram (4%).

Em relação à avaliação da gestão, os eleitores que acham ótima ou boa cresceram 2% nesta rodada (eram 48%), enquanto os que consideram regular se mantiveram em 30%.

A avaliação ruim ou péssima caiu um ponto e ficou em 19%, e os eleitores que não souberam analisar caíram de 2% para 1%.

Pesquisa

A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo. Foram entrevistadas 1.204 pessoas entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é PE-08125/2026.

O Diario de Pernambuco divulga resultados de pesquisas eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, após os levantamentos serem tornados públicos pelos veículos contratantes.

Na próxima semana, haverá a divulgação da pesquisa para o Governo de Pernambuco que o Diario contratou junto ao Instituto Paraná Pesquisas.

