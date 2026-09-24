Alunos de Carnaíba são destaque em concurso após usarem plantas para identificar água contaminada

Equipe responsável pelo projeto 'Sertanino', semifinalista do Solve for Tomorrow Brasil 2026 (Divulgação)

Uma equipe de estudantes da Escola Técnica Estadual (ETE) Professor Paulo Freire, em Carnaíba, no Sertão do Alto Pajeú, está entre as 30 semifinalistas da 13ª edição do Solve for Tomorrow Brasil, programa de inovação educacional da Samsung voltado a alunos do ensino médio de escolas públicas.

O projeto, chamado Sertanino, consiste em um bioindicador natural capaz de sinalizar a presença de coliformes fecais na água por meio de uma mudança de coloração visível.

A solução foi desenvolvida a partir de extratos de duas plantas nativas da Caatinga — a Jurema-preta e a Catingueira —, ambas com alta concentração de taninos. Com esses extratos, os estudantes produziram uma pastilha que, ao entrar em contato com água contaminada, altera sua tonalidade, enquanto a água potável permanece transparente.

A proposta surgiu de uma realidade local: no Sertão, muitas comunidades dependem de água armazenada em cisternas e açudes e não têm acesso facilitado a análises de potabilidade. Segundo os estudantes, a ideia é oferecer uma alternativa de baixo custo e fácil aplicação para um monitoramento inicial da qualidade da água em regiões onde equipamentos laboratoriais especializados são inacessíveis.

O projeto integra conteúdos de Biologia, Química e pesquisa científica, e percorreu etapas que vão da identificação do problema até a produção do protótipo. Na próxima fase, a equipe vai comparar os resultados com análises laboratoriais em parceria com uma unidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco em Serra Talhada, onde pretende testar a sensibilidade e a uniformidade da solução.

"Muitos dos nossos alunos vêm de comunidades rurais e enxergam no programa uma oportunidade de desenvolver soluções para a realidade onde vivem, além de conhecer possibilidades que podem transformar sua trajetória e ampliar suas perspectivas para o futuro", destaca o professor orientador Gustavo Santos Bezerra.

O Solve for Tomorrow Brasil é coordenado no país pelo Cenpec e já está em sua 13ª edição, com crescimento de 7,7% no número de projetos inscritos em relação a 2025. A edição de 2026 registrou ainda aumento de 11% na participação feminina e ampliação de 3% no número de escolas quilombolas e de áreas rurais entre os participantes.

