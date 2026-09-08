Setembro Amarelo: universidades oferecem atendimento psicológico gratuito ou a baixo custo no Recife

Serviços são disponibilizados por clínicas-escola de instituições de ensino e atendem a população em geral

Vitoria Iracema faz atendimento na clínica escola da Fafire (Foto: Mavi Medeiros/Fafire)

Cuidado, acolhimento, sensibilidade e empatia. Essas palavras resumem o sentido da campanha Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, que neste ano tem como tema “Se precisar, peça ajuda”.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 700 mil suicídios são registrados anualmente em todo o mundo. O número pode ser ainda maior devido aos casos subnotificados, que fazem com que a estimativa ultrapasse 1 milhão de ocorrências.

No Brasil, são registrados cerca de 14 mil casos por ano, o equivalente a uma média de 38 pessoas por dia. Diante da importância de cuidar da saúde mental, algumas universidades disponibilizam serviços de atendimento psicológico gratuitos ou com valores acessíveis para a população em geral.

A profissional de serviços gerais Ana Luiza da Silva, de 58 anos, é uma das usuárias desse tipo de serviço. Por indicação de conhecidos, ela conheceu o atendimento oferecido pela Uninassau. “Essa experiência é maravilhosa e está sendo muito bom ter esse suporte e apoio”, enfatiza.

A universidade é uma das instituições de ensino que oferecem atendimento psicológico a um valor mais acessível. Os pacientes são atendidos por estudantes dos períodos finais do curso de Psicologia, sob supervisão de professores. A consulta custa R$ 35.

A psicóloga Suzana Arruda explica que a falta de recursos financeiros para o tratamento pode agravar quadros de estresse, ansiedade e depressão entre a população de baixa renda. Ela defende a ampliação do acesso desse público aos serviços. “O acesso facilitado à terapia minimiza os impactos negativos desses transtornos no cotidiano, auxiliando na restauração da qualidade de vida, da convivência familiar e da capacidade laboral”, pontua.

A médica veterinária Rayanna Brito, de 31 anos, procurou a psicoterapia devido a crises de ansiedade e ao excesso de trabalho. Ela conheceu o serviço da Estácio por indicação de uma amiga e iniciou o acompanhamento em março.

Rayanna conta que o acompanhamento terapêutico se tornou um grande aliado para o seu bem-estar emocional e para a relação com outras pessoas. “Através da terapia, organizei os meus pensamentos, soube lidar melhor com as pessoas, melhorei meu convívio social e aprendi a lidar com as emoções”, ressalta.

Na Estácio, o plantão psicológico de urgência e o serviço de psicoterapia são gratuitos e funcionam de segunda a quinta-feira.

Da sala de aula para o consultório

A estudante de Psicologia da Unifafire Vitória Iracema dos Santos, de 19 anos, aprendeu em sala de aula sobre a importância de fazer terapia durante a formação profissional. “Meu professor indicou a clínica para quem não tem condições de pagar por um atendimento externo”, conta.

Para ela, o processo terapêutico vale a pena. “Nas sessões, preciso me abrir e lidar comigo mesma. Não é fácil. Mas olhar e enfrentar o que existe dentro de si abre janelas de possibilidades incríveis, inclusive para lidar com problemas que a gente pensa que não consegue enfrentar”, assegura.

A gestora administrativa da clínica-escola da universidade, Milena Ligório, reforça a importância do atendimento social para a comunidade. “Esse atendimento contribui para democratizar o acesso à Psicologia. Oferecer um serviço com valor mais acessível permite que esse público tenha acesso a um espaço de escuta, acolhimento e cuidado”, reforça.

Serviços terapêuticos

Veja abaixo algumas instituições de ensino que oferecem atendimento psicológico de forma gratuita ou a preços mais acessíveis.

Estácio

Localizada na Avenida Abdias de Carvalho, no Prado, a instituição oferece atendimento gratuito. A inscrição pode ser feita presencialmente ou pelo telefone (81) 3225-8901. No caso de crianças e adolescentes, é necessário estar acompanhado dos pais ou responsáveis, que também precisam assinar um termo de consentimento.

Unifafire

A instituição, localizada na Avenida Conde da Boa Vista, oferece atendimento psicológico a baixo custo. O serviço tem valor simbólico de R$ 30 por sessão. A clínica-escola funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos sábados, das 8h às 11h. As consultas podem ser agendadas pelos telefones (81) 2122-3511 e (81) 2122-3500, ramal 3613.

Uninassau

A universidade oferece plantão psicológico, psicoterapia continuada semanal ou quinzenal, terapia ABA, entre outros serviços. A consulta custa R$ 35. O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp (81) 98901-5104.

Unicap

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) oferece acompanhamento psicológico para o público em geral. A primeira consulta é gratuita, e as demais têm uma taxa simbólica de R$ 20. Agendamento pelo telefone (81) 2119-4115.

Esuda

A Esuda oferece diversos serviços, como plantão psicológico, psicoterapia para crianças, adolescentes e adultos, acompanhamento psiquiátrico e psicodiagnóstico. A população pode buscar atendimento pelo telefone (81) 3412-4242 ou presencialmente.

FICR

A Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife oferece atendimentos psicológicos de forma gratuita para a população. O serviço é destinado a crianças a partir de quatro anos de idade, adolescentes, adultos e idosos. Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente, das 11h às 21h, na FICR, localizada na Av. Caxangá, 3841.